性侵案拖20年 打臉德州墮胎新法…待檢物證仍有5000組

2019年艾伯特簽署強化性侵檢驗法案時，麥斯特（左）也曾應邀出席。（CNN）

德州 州長艾伯特簽署墮胎 新法後，爭議不斷，因為性侵 、亂倫受害者可能被迫尋求非法人工流產。最新的發展是，媒體發現德州目前等待檢驗的性侵證物竟然還有5298組，積案數字還曾一度高達1.9萬件，代表性侵犯還能繼續逍遙法外。更誇張的是，有位受害者還被拖延了20年，最後就算找到犯人，也因過了追訴期、無法提告。

雖然艾伯特保證，新法生效後零性侵，因為德州會全力剷除性侵犯，讓他們寸土難立，但是受害者代言團體卻質疑，艾伯特的承諾不可能實現。而且非常現實的問題是，檢驗人力不足，就算蒐證完成，仍然累積一堆案子，像現在就還有5298組積案，而且不知道何時才能消化。

13歲就遭受性侵的麥斯特（Lavinia Masters）說，還好當年沒有懷孕，不然如果在新法之下，她很可能過了6周才知道懷孕，13歲就得帶大小孩，「怎麼可能」。麥斯特現在與德州議員Victoria Neave合力推動性侵受害者保護行動，其中目標之一就是加速證物檢驗速度。

麥斯特的證物被積壓超過20年，最後確定犯人時，已經過了法律追訴期。而且犯人在性侵麥斯特後，還性侵了其他兩人，最後才被關進牢裡。換言之，如果麥斯特的證物沒有被拖，其他兩人就不會受害。

弔詭的是，艾伯特在2019年簽署加速性侵證物檢驗的法案時，邀請麥斯特出席，還將法案命名為Lavinia Masters Act，象徵德州在防制性侵上邁出一步。但是艾伯特現在卻又簽署了懷孕6周後禁止墮胎的法案，等於退後一步，迫使性侵受害者尋求非法人工流產。

性侵積案問題到底有多嚴重？德州公共安全廳（DPS）調查顯示，截至2021年8月，5298組證物尚待檢驗，其中1716組已經送到公安廳，3582組還放在地方執法單位。而且，231個執法單位根本沒有回報積案，因此黑數可能更多。