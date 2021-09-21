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休士頓亞洲協會民謠慶中秋 濃濃台灣味

【休士頓訊】
駐休士頓辦事處僑教中心陳奕芳主任（左起）、亞洲協會文化教育主管Jennifer_Kapral_、駐休士頓台灣書院副主任陳譓如。（台灣書院提供）
駐休士頓辦事處僑教中心陳奕芳主任（左起）、亞洲協會文化教育主管Jennifer_Kapral_、駐休士頓台灣書院副主任陳譓如。（台灣書院提供）

文化部駐休士頓辦事處台灣書院與亞洲協會德州中心(Asia Society Texas Center) 9月19日合辦「台灣民謠慶中秋」音樂演出活動，台灣旅居美國德州音樂家李采倩及曾思婷，以打擊樂及鋼琴合奏方式演出《丟丟銅》、《四季謠》、《天黑黑》、《高山青》、《草蜢弄雞公》等台灣家喻戶曉的「台灣民謠組曲」，吸引近500位休士頓民眾聆賞，場面熱鬧，充滿濃濃台灣味。

亞洲協會德州中心(Asia Society Texas Center)為休士頓重要藝文機構，致力推動美國及亞洲各國文化交流。該協會邀請台灣、日、韓、越南諸國，提供各國特色傳統舞蹈、音樂節目、中秋節傳統習俗活動，與休士頓民眾歡慶中秋。駐休士頓辦事處台灣書院、僑教中心共同參與，介紹台灣文化。兩位台灣音樂家使用高達23種不同的打擊樂器，以及風聲、雨聲、雷聲等音效，以輕快、逗趣的打擊方式詮釋台灣傳統民間小調，並邀請現場小朋友上台吹火車汽笛，當小小伴奏者，帶給民眾歡樂的中秋節音樂饗宴。

駐休士頓辦事處僑教中心文化導覽人員身著古裝，扮演嫦娥說故事，更帶來電音三太子熱舞，與民眾共舞、場面熱鬧。

今年亞洲協會德州中心中秋活動，防疫不鬆懈，現場提供免費口罩，籲請演出者及參與民眾戴口罩配合防疫，活動圓滿成功。駐休士頓僑教中心陳主任奕芳、台灣書院副主任陳譓如到場，與休士頓民眾共享美好歡欣的台灣傳統文化。

電音三太子熱舞。（台灣書院提供）
電音三太子熱舞。（台灣書院提供）
嫦娥說故事。（台灣書院提供）
嫦娥說故事。（台灣書院提供）

台灣 休士頓 德州

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