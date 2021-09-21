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5展會因疫取消 聖安東尼損失2130萬元

【聖安東尼奧訊】
因疫情取消大型展會，聖安東尼奧市損失2100萬元。(VisitSanAntonio)
因疫情取消大型展會，聖安東尼奧市損失2100萬元。(VisitSanAntonio)

聖安東尼奧旅遊局宣布，原定今秋舉行的大型會議中，有五項因疫情仍然失控而決定取消，單是市政府的損失就達到2130萬元。

一般大型會議(conventions)是從周五下午揭幕，到周日下午閉幕，從外地前來的旅客通常是在旅館裡住兩晚或三晚，因此對本地的酒店和餐廳而言，是很重要的收入來源，而且旅館稅和餐廳銷售稅的一部分是市政府的收益。聖安東尼奧旅遊局發言人奧立佛(Richard Oliver)指出，原定秋季舉行的大會中，已有五項決定取消，失去的遊客數目約為1萬7500人。

奧立佛指出，因為旅遊局的政策，他無法公開宣告是哪五項會議已取消。但根據「我的聖安東尼奧」(MySanAntonio)的報導，「北美囊性纖維化大會」(North American Cystic Fibrosis Conference)是其中的一項，該會議原定在9月30日於岡薩雷茲會議中心(Henry B. Gonzalez Convention Center)揭幕，主辦單位決定改成在11月初以虛擬方式進行。

旅遊局是半官方的單位，執行長安德森(Marc Anderson)指出，從2020年疫情發生至今，已有292項會議取消，他預測要到2024年大型會議才能恢復到往日的水準。安德森表示，大型會議其實還是可以安全地舉辦，譬如在勞工節長周末，「聖日本」(San Japan)大會就在岡薩雷茲會議中心成功舉辦。

聖日本是電玩與動漫的大會，2019年的那一屆有2萬名旅客參加，2020年停辦，今年為了避免擁擠，只賣1萬張門票，有些粉絲因而向隅。主辦人拉米雷茲(David Ramirez)指出，辦這樣的一場會議，投注的金額超過50萬元。

疫情 旅館 日本

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