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藉球賽廣告轟艾伯特防疫不力 播出前遭撤下

編譯組／綜合報導
抨擊德州州長艾伯特處理新冠肺炎疫情不當的廣告，播出前被撤下。（Lincoln Project網頁）
抨擊德州州長艾伯特處理新冠肺炎疫情不當的廣告，播出前被撤下。（Lincoln Project網頁）

國會山報（The Hill）報導，一則由「林肯計畫」（Lincoln Project）組織製作、抨擊德州州長艾伯特（Greg Abbott）處理新冠肺炎疫情不當的廣告，在德州大學足球比賽前幾分鐘遭撤。  

林肯計畫聲明中說，「我們的廣告，原定於本周末奧斯汀德州大學長角牛（Longhorns）隊與萊斯大學（Rice Univ.）比賽期間，在德州播放；但開球前十分鐘，我們被告知廣告被撤換，這是一個大學做出的決定。」林肯劃是一個反對前總統川普與其盟友的共和黨領導團體。

這則廣告的標題是「艾伯特之牆」（Abbott's Wall），內容包括新冠肺炎疫情造成6萬名德州人死亡，死者的棺木，從奧斯汀延伸到聖安東尼奧。

該組織一位發言人告訴「晨間新聞」，指廣告已獲得ESPN法律部門批准，林肯計畫已替該廣告時段支付2萬5000元。

艾伯特一位發言人告訴達拉斯晨報，指州長並未參與廣告撤換。據悉，艾伯特畢業於德州大學，並仍參與任命學校董事會成員。

根據德州論壇報，艾伯特計畫明年競選連任，目前在其競選帳戶內已累積5500萬元。前眾議員Beto O'Rourke正考慮角逐該位，將艾伯特趕出州長辦公室。

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