我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

買房難 奧斯汀列全美前十 年收入須達10萬2154元

記者李雪／綜合報導
奧斯汀被推高房價，名列全美最難以負擔買房的前十名。（奧斯汀市府網頁）
奧斯汀被推高房價，名列全美最難以負擔買房的前十名。（奧斯汀市府網頁）

一項研究數據顯示，德州奧斯汀名列全美最難以負擔買房的前十名。這些「惡名」城市的房價中位數高，利率也高，想要負擔中位數價格的房子，收入要達到相當水平才行。

一項HSH.com網站的研究，根據中等價位房屋抵押貸款月供來計算，排出了美國最難負擔和最便宜的都會區。該研究使用全國房地產經紀協會的第二季度數據，以及房地美和房利美的抵押貸款利率計算。

使用標準的28%的前端債務比（front-end debt ratio，一種計算收入中有多少可以償還債務的比率）和20%的首付，研究發現美國50個最大的都會區中，最實惠的是匹茲堡。在該市，想要獲得購買價值17.5萬元房屋的抵押貸款資格的話，買家需要3萬8274元薪水，每月付款僅略高於893元。

可負擔性排名第二的是奧克拉荷馬城，只要4萬1739元年收入即可買到中位數房子；其次是克利夫蘭（4萬4089元）、路易斯維爾（4萬4314元）和孟菲斯（4萬7272元）。排在前十位最便宜的城市還包括了，印第安納波利斯、聖路易斯、水牛城、伯明翰和辛辛那提。這些城市中，要求的收入都不會超過5萬元，就能負擔得起中等價格房屋的貸款。

而在排名另一端，也就是最難以負擔得起的排名，則被加州各大城市占領。聖荷西在50個主要都會區中排名最差，需要28萬6702元薪水，才能支付得起170萬元的中位價房屋，每月還貸月供為6689元。聖荷西房價高除了因有矽谷科技新貴們的爭奪，也因供應受到當地分區的嚴格限制。

其他加州城市在最昂貴的名單上緊隨其後，舊金山位居第二，需要23萬7665元收入；聖地牙哥排第三，14萬7434元；洛杉磯排第四，13萬0920元。而在排名前三的城市中，30年期固定抵押貸款利率為3.38%，也高於全國平均水平的。

其他前十最貴的城市還有西雅圖、波士頓、紐約（需要11萬8042元薪水，才能負擔得起56萬4100元中位數房屋，每月支付2754元費用）、丹佛、華盛頓和奧斯汀。奧斯汀中間房價已達51萬5100元，依30年貸款利率3.17%計算，月供2383.60元，因此需要年收入達到10萬2154元才能負擔得起。

大都會如邁阿密和芝加哥則處於中間位置。在邁阿密，購買48萬5000元房屋需8萬8526元收入，以支付2065元月供。而在芝加哥，一棟34萬8600元房子需7萬4628元收入，才能支付1741元月供。

從全國平均值看來，上個季度的房價中值為35萬7900元，需要每月支付1587元，則需要6萬8032元薪水。

大都會區房價貴、貸款利率也高。（記者李雪／攝影）
大都會區房價貴、貸款利率也高。（記者李雪／攝影）

貸款 利率 房價

上一則

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯廚房現已重新裝潢 更衛生整潔地烹調各式美味佳餚 歡迎舊雨新知光臨

延伸閱讀

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？
聖荷西將雇更多無家可歸者 時薪25元撿垃圾

聖荷西將雇更多無家可歸者 時薪25元撿垃圾
聖荷西便衣警開槍案 嫌犯有前科

聖荷西便衣警開槍案 嫌犯有前科
Google村交易 炒高聖荷西房價 自來水公司原址已漲2倍

Google村交易 炒高聖荷西房價 自來水公司原址已漲2倍

聖荷西便衣警國殤日射殺平民 檢方排除犯罪指控

聖荷西便衣警國殤日射殺平民 檢方排除犯罪指控

聖荷西都會村策略遭批限制太多 讓開發商卻步

聖荷西都會村策略遭批限制太多 讓開發商卻步

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

2021-09-13 11:35

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清