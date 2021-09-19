僑教中心副主任黃依莉到任 德儀元極舞茶會歡迎

「德州德儀元極舞及功法研究會」歡迎僑教中心副主任黃依莉到任，舉行盛大的歡迎茶會。（記者封昌明／攝影）

為歡迎僑教中心副主任黃依莉到任，「德州 德儀元極舞及功法研究會」會長王碧珠9月17日在練舞會場舉行盛大的歡迎茶會，僑教中心主任陳奕芳、僑務諮詢委員王秀姿、中華公所共同主席黃泰生、美南銀行公關副總裁Ling Chuang、黃以法長老等都到場觀禮，場面熱烈。

茶會司儀由會員洪良冰擔任，出身武術世家的的王碧珠不忘本地將父親親手打造的獅王擺放在會場中央以為紀念，她自幼即崇智尚武，練得一身好本領，值此疫情 期間，她特別呼籲年長的華人 同胞在家避疫期間，人閒頭腦不能閒，一定要保持身心靈平靜安穩。

「德州德儀元極舞及功法研究會」以盛大養生棍組成歡迎儀式。（記者封昌明／攝影）

王碧珠創編的養生棍「一剪梅套路」動作簡單，左右雙練，引導四肢疏通全身12節絡，可以鬆動關節幫助矯正彎腰駝背，促進血液循環，活化細胞，很多隨著她練功的長輩，都獲益良多。她經常向學員們強調：勤練元極動、靜兩功，動可養身，靜者養心，動靜相兼，可助延年益壽。

王碧珠盛讚休士頓的僑教中心多年來提供場地讓學員們可以鍛鍊身體，還提供僑團聯繫、僑民文教推廣、協助僑商事業發展、鼓勵僑社青年返台研習等多樣服務，這次黃依莉副主任到任，未來輔佐陳奕芳主任，同心合一互相搭配推廣僑務，共創僑胞福祉，她們衷心獻上祝福。