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休士頓世界乒乓球錦標賽總決賽 中國數十好手參加

記者封昌明／休士頓報導
亞裔商會主席喻斌（右二）會同西南管理區主席李雄（左二）、中國人活動中心董事長彭梅（右一）、執行長楊德清（左一）等都到場表示關切。（記者封昌明／攝影）
亞裔商會主席喻斌（右二）會同西南管理區主席李雄（左二）、中國人活動中心董事長彭梅（右一）、執行長楊德清（左一）等都到場表示關切。（記者封昌明／攝影）

為了迎接11月3日至29日首次在休士頓舉行的「2021年世界乒乓球錦標賽總決賽」，國際乒乓球聯合會首席執行長（International Table Tennis Federation）Steve Dainton及哈里斯縣體育局執行長Janis Burke在該局總部舉行記者會，說明賽事經過。協辦單位亞裔商會主席喻斌會同西南管理區主席李雄、國際管理區主席李蔚華、中國人活動中心董事長彭梅、執行長楊德清等都到場表示關切。

國際乒乓球聯合會首席執行長Steve Dainton（圖左）及哈里斯縣體育局執行...
國際乒乓球聯合會首席執行長Steve Dainton（圖左）及哈里斯縣體育局執行長Janis Burke（圖右）在該局總部舉行記者會，說明賽事經過。（記者封昌明／攝影）

Burke說，門票的出售情況相當搶手，目前VIP在推出後很短時間內即秒殺一空，但觀賽門票還有多項選擇，有意者可上購票網站：https://2021wttc.com/tickets/ets/。周末通行證（WEEKEND PASS）價格： $210 。組委會已經重新設想世界乒乓球錦標賽決賽可以通達各處的優質通行證（All you can access)和VIP套裝，它們非常適合與乒乓球愛好者、客戶、家人和朋友互動。

能說一口流利中文的Steve Dainton表示，他有一位中國太太，所以他的中文說得還可以，他們預計將有350餘位選手，分別來自世界70餘個國家，盛況可期，其中預計來自中國的代表也將有數十人之譜，他知道很多華人朋友都想前來加油。

擔任這次世界級賽事理事會理事的亞裔商會會長喻斌表示，這是一場世界級的大賽，將有眾多高手雲集，相互競爭，精采可期，亞裔商會將全力參與協辦，他歡迎全僑踴躍參與此一難得的盛會。

喻斌歡迎大家一同前來見證這場世界級的乒乓球錦標賽，選手們將展現過去練習時的成果，一份耕耘一分收穫，這是一場改變球員人生、決定球員職業生涯的一場大賽！在這場世界級的總決賽上，每一刻都意味著更多、創造一種重要性和不可預測性，增強球員和球迷的體驗。

世界乒乓球錦標賽總決賽是體育史上最負盛名的賽事之一，它的轉播將吸引世界各地數百萬觀眾，但沒有什麼能比親身體驗其獨特、無與倫比的氛圍更令人興奮。現場觀看最激動人心，也是最難忘的時刻。

亞裔商會的網站推出VIP 套裝門票（VIP Package)價格$500，已預售完。成為VIP 會員，享受終極世界乒乓球錦標賽總決賽的經驗，在北美歷史上最大的世界乒乓球賽事中享受一生一次的體驗。

亞裔 中國 華人

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