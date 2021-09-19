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逾6萬德州人染新冠亡 死亡率各州排名24

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，在新冠肺炎疫情爆發，德州出現首例因該病致死案例一年半後，至今已有超過6萬名德州人死於這個疾病。

根據聯邦疾病控制及預防中心（CDC）數據，德州17日新增377因新冠肺炎死亡者，累績死亡人數增加至6萬357人。

17日新增1萬8628起病例，染疫病例總數增加至3902萬2306人，1萬2475人住院，其中北德州住院者有3423人。

德州每10萬居民有206人死亡，在各州中排名第24，略高於全國平均201人。密西西比州每10萬居民有306人死亡，為全美死亡率最高州，佛蒙特每10萬居民45人死亡，全美最低。

德州死亡數主要出現於三波疫情：去年夏天，今年冬天和目前，因高傳染性的Delta變種病毒通過未打疫苗者傳播，平均每月有超過3300德州人死於新冠肺炎，平均一天110人。

儘管新一波疫情使許多兒童出現重症，但絕大多數死亡者出現於德州老年人口。超過4萬7000名死者（78%）於60歲以上，1萬8670名死者為80歲以上。502名死者發生於30歲以下族群，另外有79名兒童和青少年。

數據指出，該州有1696萬3517人接種至少一劑疫苗，1439萬670人完全接種疫苗，占該州12歲以上人口的59.8％。

若以各縣來說，達拉斯縣17日新增18起死亡，1433新增病例，該縣病例總數達37萬5608人，死亡4512人，913人住院。

該縣已有153萬320人至少接種一劑疫苗，59.1%完全接種疫苗。

塔蘭特縣（Tarrant）17日新增11人死亡，1394起病例。該縣確診數達33萬2485人，4083人死亡。12歲以上完全接種疫苗比例占57%。

科林縣（Collion）17日新增兩人死亡，436起病例，確診數達11萬9778人。12歲以上者，有68.6%完全接種疫苗。

丹頓縣（Denton）17日新增七人死亡，575起新病例。病例總數達9萬6307人，678人死亡。該縣62.7% 12歲以上人口以完成完全疫苗接種。

德州 疫苗 疫情

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