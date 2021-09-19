台雕刻大師吳卿、黃福壽「金雕玉琢」 休士頓展出

休士頓自然科學博物館館長Joel_Bartsch（左起）、博物館展覽組組長Lisa_Rebori、_駐休士頓台北經文處羅復文處長、駐休士頓台灣書院陳譓如副主任、駐休士頓教育組楊淑雅組長。（台北經文處提供）

由中華民國文化部駐休士頓 辦事處台灣 書院與休士頓自然科學博物館 (The Houston Museum of Natural Science)合作策辦《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽金雕玉琢雙人展》9月16日晚間隆重舉行開幕儀式，並由駐休士頓台北經文處羅復文處長及喬爾．巴奇 (Joel Bartsch) 館長共同剪綵。

駐休士頓台北經文處羅復文處長與休士頓自然科學博物館館長Joel_Bartsch共同剪綵。（台北經文處提供）

羅處長感謝休士頓自然科學博物館大力支持，讓來自台灣的神奇創作在休士頓展出，並表示金雕玉琢展是台灣軟實力的展現，透過雙邊文化合作，有助增進台灣與美國人民的瞭解與交流。

休士頓自然科學博物館館長喬爾．巴奇 (Joel Bartsch) 致詞時強調，該館很自豪能夠展示這些來自台灣史詩般的藝術品，尤其吳卿、黃福壽兩位藝術家使用如此珍貴的材料，雕刻成栩栩如生的動、植物，達到的精確度和藝術水平令人震撼。

吳卿的助理羅紫芸（圖右）隨同大型作品「瓜瓞綿綿」前來參展，圖左為台灣書院主任陳譓如。 （記者封昌明／攝影）

吳卿、黃福壽是台灣當代雕刻藝術家。「金雕」大師吳卿結合木雕技巧及金屬鑄造工法，大型作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤纯金，運用精细的雕工，整株植物上枝葉、藤蔓、昆虫栩栩如生，氣韻生動；獲文化部人間國寶殊榮的「玉雕」大師黃福壽，熟知玉雕知識及操作工具之技巧，其創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，精於刻劃四時花葉的莖脈肌理，每一件作品渾然天成，突破了玉石剛性、獨特介質的可能性。

黃福壽玉雕。（台北經文處提供）

《台灣工藝大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》9月17日至明年2月6日於休士頓自然科學博物館展出40餘件精緻卓越的金雕、玉雕作品，讓台灣細膩高超之雕刻藝術站上國際舞台，是雙邊文化交流的成果。