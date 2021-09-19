台雕刻大師吳卿、黃福壽「金雕玉琢」 休士頓展出
由中華民國文化部駐休士頓辦事處台灣書院與休士頓自然科學博物館 (The Houston Museum of Natural Science)合作策辦《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽金雕玉琢雙人展》9月16日晚間隆重舉行開幕儀式，並由駐休士頓台北經文處羅復文處長及喬爾．巴奇 (Joel Bartsch) 館長共同剪綵。
羅處長感謝休士頓自然科學博物館大力支持，讓來自台灣的神奇創作在休士頓展出，並表示金雕玉琢展是台灣軟實力的展現，透過雙邊文化合作，有助增進台灣與美國人民的瞭解與交流。
休士頓自然科學博物館館長喬爾．巴奇 (Joel Bartsch) 致詞時強調，該館很自豪能夠展示這些來自台灣史詩般的藝術品，尤其吳卿、黃福壽兩位藝術家使用如此珍貴的材料，雕刻成栩栩如生的動、植物，達到的精確度和藝術水平令人震撼。
吳卿、黃福壽是台灣當代雕刻藝術家。「金雕」大師吳卿結合木雕技巧及金屬鑄造工法，大型作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤纯金，運用精细的雕工，整株植物上枝葉、藤蔓、昆虫栩栩如生，氣韻生動；獲文化部人間國寶殊榮的「玉雕」大師黃福壽，熟知玉雕知識及操作工具之技巧，其創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，精於刻劃四時花葉的莖脈肌理，每一件作品渾然天成，突破了玉石剛性、獨特介質的可能性。
《台灣工藝大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》9月17日至明年2月6日於休士頓自然科學博物館展出40餘件精緻卓越的金雕、玉雕作品，讓台灣細膩高超之雕刻藝術站上國際舞台，是雙邊文化交流的成果。
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