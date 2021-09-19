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德州加強反種族批評法 州長簽署12月2日上路

編譯組／綜合報導
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)17日簽署一項法案，近一步禁止德州課堂上批評種族理論。。(美聯社)
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)17日簽署一項法案，近一步禁止德州課堂上批評種族理論。。(美聯社)

達拉斯晨報報導，儘管教育工作者和倡導團體，幾個月以來不斷反對，德州州長艾伯特（Greg Abbott）17日依舊簽署一項法案，進一步禁止德州課堂上批評種族理論。該法案將於12月2日生效。

這項法案，主要是禁止教授有關總族的某些概念，替教師制定公民培訓計畫，且很大程度上，禁止學校為學生的宣傳工作提供學分。該法案還敦促教育工作者，只教導奴隸制度和種族主義，是對美國建國原則的「偏離」（deviations）。

這項法案，旨在加強德州於5月通過消除學校批判種族主義理論的法律。

該理論是一個學術框架，探討政策和法律支持系統性種族主義的方式。

德州教師和教育領袖一再堅持認為，批判性種族理論，不是K-12年級課程的一部分。但共和黨領袖表示，德州需確保公立學校不使用批評種族理論的言論。

推動該法的共和黨籍德州眾議員Steve Toth上月表示，「我認為批評性種族理論，和對批判性種族理論的信仰，正在美國製造種族間的不和諧。」

倡議者擔心，試圖遏止批判性種族理論，將阻礙學校解決課堂不平等與教師討論時事和社會問題的能力。

在今年夏天針對該法案的辯論中，德州民主黨籍眾議員雷諾茲（Ron Reynolds）曾直言該法案公然示圖審查教師，「粉飾我們的歷史」。

許多人也擔心，該法語言模糊。德州民主黨籍眾議員Vikki Goodwin於8月表示，教師應有足夠的空間培養學生對校外發生事情的興趣，並與之互動。

「幫助學生將他們在書中讀到的內容，與他們在現實上看到的東西聯繫起來，這是教育系統該做的事。而不是我們應該阻止的事。」

德州 教育 眾議員

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