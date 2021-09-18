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休士頓慶雙十活動揭幕 政要致賀

休士頓訊
羅復文（右六）感謝大休士頓地區僑團負責人積極籌劃國慶活動。（僑教中心提供）
羅復文（右六）感謝大休士頓地區僑團負責人積極籌劃國慶活動。（僑教中心提供）

休士頓僑界雙十國慶籌備會9月12日上午，在休士頓華僑文教服務中心前廣場舉辦「110年國慶系列活動開幕典禮」，當地政要和警界高層受邀出席致賀。

籌備會主任委員劉志忠偕團隊於現場迎賓，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉及僑務委員陳美芬、張世勳、吳光宜、劉秀美及陳建賓參加；福遍縣警長Eric Fagan、前聯邦眾議員Pete Olson、史坦福市副市長譚秋晴及糖城市議員Carol McCutcheon等政界代表出席為活動剪綵，同祝中華民國生日快樂。

羅復文（中）偕劉志忠（右六）、劉美玲（右四），以及僑務委員及政要等在開幕典禮中剪...
羅復文（中）偕劉志忠（右六）、劉美玲（右四），以及僑務委員及政要等在開幕典禮中剪綵。（僑教中心提供）

劉志忠表示，雖受疫情影響，今年國慶在全僑踴躍參與下舉辦24項不同型態活動，靜態有書畫展、健康講座、花藝展；動態有國旗風箏飛揚、露天電影院及華台客語歌唱比賽等；活動線上及實體兼採。他感謝羅復文處長給予許多的建議及指導，也感謝陳主任全力的支持與配合，使今年的國慶系列活動得以順利推動。

羅復文時表示，今年國慶開幕活動有三不變，一是疫情不變，二是太陽的炎熱不變，三是僑胞對中華民國政府的支持不變；看到慶籌會舉辦這麼多的活動，他深深感謝大家的付出。陳奕芳也表示，大家健康挺過新冠疫情挑戰，正如中華民國台灣面對不同挑戰，經得起考驗。

羅復文和陳奕芳均感謝劉志忠主委及劉美玲副主委及其團隊的努力籌備，充份展現僑胞對中華民國的熱愛及對台灣的支持。隨後與會的政要也分別致詞慶賀中華民國110年雙十國慶；劉志忠並引領出席貴賓一起剪綵，為110年雙十國慶活動拉開序幕。

因應疫情，當日出席人員以各僑團代表為主，國慶團隊成立防疫小組，為來賓準備印有國旗的口罩，入場前先量額溫、檢查接種疫苗卡並叮嚀保持社交距離，與會的來賓都覺得安心貼心。休士頓客家會青年組有感反亞裔暴力方興未艾，於現場發放警哨，提醒大家注意身家安全。

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