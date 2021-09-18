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雙十露天電影院 10月2日登場

休士頓訊
雙十國慶露天電影院，宣傳海報。（國慶籌備會提供）
雙十國慶露天電影院，宣傳海報。（國慶籌備會提供）

繼去年首次成功舉辦雙十國慶露天電影院，受到多方好評，今年由雙十國慶籌備會和北一女校友會聯合主辦的國慶寶島電影院，將於10月2日（周六）下午6時30至9時30在休士頓僑教中心後停車場熱鬧登場。

採用台灣古早的鄕村眷村社會時期，與親朋好友左鄰右舍，在廣場聚集觀看露天電影，周邊還有趣的各式小攤位， 讓您感受六十年代台灣風情。活動當天會採用超大布幕200吋投放电影，備有香噴噴的鐵路便當及奶茶，還可以邊吃爆米花，享受晚風吹拂，月亮高掛星空之下，坐在停車廣場大家一起觀賞電影「太陽的孩子」，重溫浪漫復古風情。

電影「太陽的孩子」（阿美語：Wawa No Cidal）是一部於2015年上映的台灣電影，為台灣導演鄭有傑與勒嘎·舒米聯合編導，演員皆為原住民，女主角由歌手與主持人身分的阿洛·卡力亭·巴奇辣擔綱。該片台北電影獎獲得觀眾票選獎。第52屆金馬獎入圍最佳改編劇本、最佳新人獎、最佳電影原創歌曲獎《不要放棄》 ，並由《不要放棄》獲得最佳電影原創歌曲。在國際獎項部分，則獲得CMS印度兒童國際影展最佳劇情長片首獎。

電影的故事是，為了給父親與孩子更好的生活，即便不捨仍獨自前往大城市打拚的林秀伶，有個美麗的阿美族名字Panay，有「稻穀」的含意。Panay因為父親病倒而再次回到家鄉，曾幾何時，良田已經漸漸變成觀光飯店。她憂心這樣下去，還可以留給下一代什麼樣的家園？希望太陽底下每一個孩子，都能夠以自己為傲；但願太陽底下每一個孩子，都能用自己的語言、大聲唱自己的歌；但願太陽底下每一個孩子，都能夠堂堂正正站在自己的土地上，不需被任何人驅趕。所以決心要把水圳修好、恢復耕作。但這一切並不輕鬆，面對各種挫折與考驗，她以溫柔且堅定的行動，告訴孩子們千萬不能放棄，自己的家園要靠自己守護。

電影及爆米花免費，鐵路便當加波霸奶茶每份10元，另外會有趣味活動，市集攤位及抽獎，在此邀請大家共襄盛舉。線上報名請用連結 https://forms.gle/uSoWYE1xh8VgTEeo8。

聯絡人: 邱珮冠 713-502-7769, 楊嘉玲 713-340-8115。

電影院 台灣 休士頓

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