世華美南分會慶雙十 展台灣美食

羅復文(左)在品嚐料理之後，表示「砂鍋魚皮白菜滷」非常入味，給予「贊」大姆指。（孫玉玟提供）

首日登場以直播方式向全球放送的「110年休士頓雙十國慶」系列活動，9月12日(周日)下午2時，由世界華人工商婦女企管協會美南分會主辦，主題為「雙十台灣美食 料理」經典辦桌美食烹飪。在YouTube直播中，通過聊天室與觀眾互動，場內場外熱鬧非凡。

在世華美南分會會長孫玉玟主持下，兩個小時的五道經典辦桌特色菜製作活動，順利流暢地進行完畢。當日應邀出席的嘉賓有經文處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、雙十國慶備備會主委劉志忠、世華總會名譽總會長黎淑瑛、以及三位主廚暨前會長郭穎、趙婉兒、高嫚璘。孫玉玟提到特別感謝當日活動贊助廠商美國 味全公司，在這場活動中所使用的食材和調味品也都以味全產品來烹飪。她同時感謝僑委會以及經文處的大力支持。

趙婉兒示範「鳳梨苦瓜排骨湯」，此湯可以清熱消暑，加入干貝熬煮更具辦桌菜色。孫玉玟示範「涼拌爽脆海蜇頭」，海蟄皮含有人體需要的多種營養成分包括碘、膠質等，加上小黃瓜和胡蘿蔔配色，是宴客菜中常見的前菜，還有最後的「椰奶紫米甜湯」。郭穎示範母親的家傳私房料理—「砂鍋魚皮白菜滷」，材料更是來自台灣南北乾貨的上等鯊魚魚皮，和油炸鵪鶉蛋等，所有食材調理之後再慢火燉煮。最後由高嫚璘示範「乾燒明蝦」，她表示這道菜重點在蝦的挑選和清理，以及醬汁的調配。五道菜在緊湊的節奏下進行，完美呈現。

美食除了烹調，擺盤之外，是否色香味俱全則需讓現場嘉賓品嚐之後，才見真章。劉志忠對「鳳梨苦瓜排骨湯」表示湯清且有苦瓜的甘味，十分可口；羅復文處長表示「砂鍋魚皮白菜滷」非常入味，「涼拌黃瓜海蜇頭」非常爽脆好吃；陳奕芳主任說這些料理勾起兒時記憶的家鄉味；黎淑瑛讚美「乾燒明蝦」美味及鮮嫩，她也特別準備了味全中秋月餅贈送給四位主廚。

最後，大家向線上觀眾朋友致謝，並祝中華民國生日快樂，明年再會。想了解這五道料理的朋友可前往：https://www.youtube.com/watch?v=dFT9GWEaJx4 觀看。