德州影藝親善論壇 今年改虛擬進行

2021年「德州影藝親善論壇」改為線上舉行。(Texas Film Commission網頁)

德州 州長辦公室15日(周三)宣布，2021年「德州影藝親善論壇」(Texas Film Friendly Forum)改為虛擬形式，而且本屆已繳錢的人明年5月不用再付錢就可參加實體大會。

今年的德州影藝親善論壇本已從春季延後到9月19日開幕，地點是著名的南叉農莊(Southfork Ranch) ，這是著名肥皂劇(soap opera) 「朱門恩怨」(Dallas)中尤英家族(Ewing family)的主屋。這項論壇是由德州電影 委員會(Texas Film Commission)主辦，這是直屬於州長辦公室的單位。該單位15日宣布，因為相關人士的建議，為了讓參加論壇的人數增加，決定把本屆論壇改為僅以線上虛擬方式舉行。

媒體認為實際的原因可能是疫情 太過嚴峻，造成許多原本已經報名的人不願親自出席，以免被不願打疫苗、不肯戴口罩的人傳染，迫使州長辦公室把論壇改為虛擬形式，並延後到9月24日(周五)上午11時舉行開幕式，然後在28、29、30三天，每天舉行兩小時的論壇。28日的主題是如何成為德州影藝親善組織的認證會員，29日是在德州製作電影的實況，30日是如何成為電子媒體親善組織的會員。

參加這項論壇，每人的票價是125元，由於來賓不能親自出席，主辦單位決定本屆已購票的人，明年5月可以不用再繳錢就可實際參加2022年的論壇，成為買一送一的優惠，有意在影藝方面發展的讀者，不要錯過這個機會。德州電影委員會的宗旨，是提倡在德州拍攝電影、電視、廣告、電子媒體等的作業，該會的數據指出，從2007年至2020年德州的影藝創作，帶來16.6億元的經濟效益。