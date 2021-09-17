大休士頓11月選舉仍用舊法 將開放24小時投票

哈里斯縣選務官Isabel Longoria(左)與華人社區選務召集人芮久玟(右)合影。（記者封昌明╱攝影）

按照德州 州議會8月31日表決通過修改州法中涉投票 規定的法案，休士頓所在的哈里斯縣(Harris County)提供24小時投票所、免下車投票(drive-thru voting)地點，並把通訊選票申請書寄發給200萬登記選民；新法上路後，這些措施將成為違法行為。

但哈里斯縣選務單位表示，新法實施日期為12月2日，因此本次11月2日的選舉，舊法仍舊適用，也就是民眾仍可使用24小時投票所、免下車投票地點，該地點選委會已經規畫完成，將於近日內公布。

哈里斯縣選務官Isabel Longoria說：「我對德州各縣選民的承諾是提供一個開放，透明和負責任的投票程序，一切程序都會依照法律所規定的事項辦理，這次她們更新的HART Inter Civic Verity投票系統可以做到這一點，其目的是為選民提供更便利，安全和可核實的選票，以改善所有德州人的投票體驗。」

「我的目標是在緊接下來的幾周內，對HART投票機進行學習和培訓。並使所有哈里斯縣選民有機會了解更多有關新功能的信息。同時，我們將在接下來的幾周中評估時間表，以確保我們將為5月的選舉做好準備。然而，只有在我的工作 人員認為我們可以做到的情況下，才能提供選民所期望之便利和持續性的服務。」Isabel Longoria強調。

購買新投票機的決定始於2019年秋季，歷經兩屆行政部門，初步目標是在2021年5月之前推出新機器。哈里斯縣要求供應商提交競標，以實現現代化目標，並提供更安全的投票機。此機器乃由各縣區工作人員、縣長、 以及來自縣行政書記和縣選務官辦公室的技術專家，所組成的代表委員會決選出。民眾可以通過訪問HART InterCivic的網站來了解有關HART InterCivic Verity投票系統的更多信息。

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