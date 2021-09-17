颶風災後 鄰里互助鋸樹清泥

德州風災後，德州居民展現鄰里互助精神，圖為Thuy Thai與Judd Gottlieb。（KHOU）

風災過後，德州 人普遍展現鄰居情。有人幫忙清理淹水的鄰居家，有人提供免費的發電機，有人則是拿出電鋸，幫鄰居清理擋路的斷樹。

住在Dickinson的Thuy Thai與Judd Gottlieb就說，颶風來的當晚，他們的心涼了一半，因為房子開始進水，兩吋深的水讓整間房子都是泥沙，還好鄰居來幫忙。Thuy Thai說，真是太感動了，因為大家都一樣被水淹，但他們卻願意幫忙。

Friendswood的Jeffrey Klima則是在臉書貼出訊息，說他有兩部備用發電機，可以免費提供給有需要的人。其中一人是五個小孩的媽媽，她說清晨4時就斷電了，冰箱食物會壞，而且小孩的胰島素不耐高溫 ，所以Jeffrey Klima的發電機派上用場。

另一個受到幫忙的則是家暴 暫居中心Bay Area Turning Point。主任Brenda Sykes說，發電機組讓她們深刻感受到鄰里友愛的意義。

Missouri City的Sari Groen則是隔天一早就發現車道被斷樹擋住，但是不久就聽到電鋸聲，原來是鄰居Derek父子正在主動幫忙，這讓她大感驚訝，因為鄰居竟然會主動幫忙，而且Derek還說，他們一早就起來了，除了Sari Groen家，還幫了其他六戶。