189萬德州人 逾期未打第2劑

189萬德州人逾期未種第二劑。（KHOU）

德州 衛生廳（DSHS）最新統計顯示，截至9月6日，還有189萬德州人逾期未種第二劑，其中100萬人已經晚了90天以上。不過，雖然聯邦疾管中心建議最好90天內就接種第二劑，但超過90天還未接種第二劑的人，不代表就得重頭來過，因為第二劑只是讓免疫系統記得更牢、更知道如何對付新冠病毒。

這一點在Delta病株出現後更為重要，因為德州現在的住院病患，90%以上根本未接種。只完成一劑Pfizer或Moderna疫苗 接種的人，醫師說，他們對抗Delta病株的免疫力，根本跟完全沒接種者差不多。

德州2900萬人中，已經有49%完全接種，但是符合接種資格的比例其實高達83%，代表還有很多人沒接種，或沒完成第二劑。

Baylor College of Medicine的執行副總裁James McDeavitt表示，未接種或未全成接種都令人擔心，而就他們所知，不接種第二劑的原因大概有幾類。一小部分是，第一劑的副作用太過強烈，因此醫師建議不要施打第二劑；大部分的人則是因為沒時間，或疫苗送不到所以沒接種。

第三種則是因為疫情 一度趨緩，加上錯誤消息滿天飛，因此不願接種的。休士頓St. Luke's Health的副總裁Syed Raza就說，先前就曾收到其他醫師的訊息，說他不接種第二劑了，因為網上說，一劑的防護力就夠了。但是Syed Raza強調，他根本不知道朋友的鬼消息從哪來的，但是這絕對是錯的，連醫護都會被騙，更何況一般人。