餐廳App添功能 簡化疫苗要求檢查

OpenTable線上訂位平台推出餐館疫苗接種與員工疫苗接種相關功能。圖為執行長Debby Soo。（https://tascholarshipfund.org/ ）

在紐約、舊金山與紐奧良等城市，全面要求室內用餐者提供疫苗 接種要求後，包括Yelp、OpenTable等線上訂位系統應用APP，也增加相關功能，讓餐飲業者更容易檢查該項要求。因此，在手機 上查看餐廳線上評論或訂位時，用戶會在手機上同時看到：「您是否需出示疫苗接種證明」等外出用餐相關訊息。

洛杉磯時報報導，8月初Yelp在列表中添加兩條訊息：「需要提供疫苗接種證明」和「所有員工均已接種疫苗」。餐廳、酒吧和其他場所所有者，可自行更新。

用戶可查看上述資訊，還可通過「員工完全接種疫苗」或「需提供疫苗証明」詞條，搜尋符合的餐館。

網路餐廳訂位平台OpenTable也推出類似新功能，執行長Debby Soo表示，正努力成為餐廳最佳合作夥伴。該平台8月中也宣布提供類似Yelp功能，除列出安全預防措施外，還顯示餐廳疫苗接種要求，一次性菜單，與對客人量體溫、桌子間距、非接觸支付等防疫 措施。

該平台啟動餐廳和用餐者間的消息傳遞，針對新的防疫規則進行溝通，新的線上地圖，也能列出室內用餐需提供疫苗接種證明的餐廳。

OpenTable隨後又推出另一種工具，允許餐廳在客人獲准進入後，記錄他們疫苗接種狀態，員工現場檢查疫苗接種證明後，將餐廳標記為「已驗證進入」。如此一來，當重複用餐者再次預訂時，訂位者不需再出示疫苗接種卡或數位認證，但該功能僅限於預定用餐者本人接種狀態，而非該桌所有人。

OpenTable平台日前又宣布與Clear成為合作夥伴。Clear是一款儲存與旅行相關用戶數據的應用App，旨在幫助用戶，加快聯邦運輸安全局（TSA）檢查和其他旅行檢查站速度，該應用程式已成為少數以數位方式，儲存疫苗接種紀錄的APP之一。

若用餐者在Clear開設帳戶，可儲存一張虛擬疫苗卡。該APP的Health Pass功能是免費的，自9月起，一旦用戶在需要證明的餐廳預約，就會通過OpenTable網頁頂部橫幅連接證明。

儘管這些功能，會簡化需要疫苗要求餐廳的流程，但這些餐廳卻可能成為不同意見者的攻擊對象。

對此Yelp 8月宣布，對要求接種證明和員工都已接種的業者提供保護措施，保護他們免於遭用戶「評論轟炸」（Review Bombing）。

Yelp報告稱，自疫情開始以來評論轟炸增加，至2021年8月5日止，該公司刪除約8000多條評論，這些評論並非批評業者，而批評其疫苗接種要求。

OpenTable認為，疫苗接種要求在後新冠肺炎時代，可能成為永久性存在的需求，影響著未來幾年餐館APP科技技術。