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築牆 艾伯特為入主白宮鋪路

【休士頓訊】
川普總統離任後，民間築邊牆的熱度也冷卻。(WeBuildtheWall)
川普總統離任後，民間築邊牆的熱度也冷卻。(WeBuildtheWall)

艾伯特州長「德州自力築牆」的提議，日前得到州議會編列7億8800萬元的經費，政壇專家認為老謀深算的艾伯特正在為入主白宮鋪路。

拜登當上總統之後，川普邊界牆的工程嘎然而止，墨西哥人與中美洲人認為拜登對移民採取比較包容的態度，越界進入美國的非法移民人數連月以來大增，7月份遭邊界巡邏局逮捕的偷渡客竟有21萬2672人之多，這是將近20年以來的高峰，而德州首當其衝。

6月份艾伯特到德墨邊境的德里歐(Del Rio)舉行「邊界安全峰會」(border security summit) ，宣布德州自力築牆的計畫，得到州議會共和黨人與保守州民的力挺，在向保守人士募款方面，單是8月份就收到5400萬元。接著州議會在9月份編列7億8800萬元的經費，與私人經費合用在築邊界牆工程上，希望能建出總共733哩長的防堵設施。德州與墨西哥的邊界，共有1254哩長。

奧斯汀德州大學法學院教授朵妮絲吉爾曼(Denise Gilman)指出，美國憲法明文規定，邊界安全是聯邦政府的權力與責任，而且聯邦政府有權跳過某些環保法規建牆，這就是為何川普得以快速進行工程的原因，但州政府卻沒有跳過聯邦環保法規的權力。

艾伯特不是不知道他會遭反對人士大力阻撓，但那對他來說不是關鍵，牆是不是建得成是次要，他主要是想靠這種強硬作風拉攏挺川人士，為自己2022年連任州長造勢，而且如果連任成功，更可藉以在2024年進軍白宮。在一連串天災人禍的侵襲下，艾伯特的支持率已降到上任六年以來的最低點，政壇分析師指出，在紅色的德州推動築牆，艾伯特自知必有加分作用。

德州 非法移民 拜登

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