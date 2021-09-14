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休士頓學區第7區理事 宋嘉年力拚連任

記者封昌明／休士頓報導
休士頓獨立學區第七區的理事宋嘉年(Anne Sung)，尋求華人同胞支持。(取材自宋嘉年臉書）
休士頓獨立學區第七區的理事宋嘉年(Anne Sung)，尋求華人同胞支持。(取材自宋嘉年臉書）

休士頓獨立學區第七區的理事宋嘉年(Anne Sung)，任期將於2021年結束，她已宣布將競選連任，轄區多位華人僑領都繼續支持她出馬競選，這次選舉日為2021年11月2日，目前另有候選人Dwight Jefferson, Bridget Wade, and Lee Macerlaen Walker等三位參選，預料競爭極為激烈，宋嘉年呼籲所有華人同胞團結起來支持她競選連任。

作為休土頓獨立學區教育委員會的理事，宋嘉年一直秉持著家訓「努力工作，勇於承擔責任，誠實守信，竭盡全力」的原則為選民服務，她也承諾將監督及執行良好的政策制定以服務該學區。

宋嘉年出生在密歇根州一個小鎮，父母皆為來自香港的專業人士。她從小就熱愛學習，尤其享受閱讀，解答數學問題和探討自然科學。在休士頓市百利高中就讀時，她參與多項社團活動包括游泳隊、合唱團的鋼琴伴奏，Mu Alpha Theta數學俱樂部，並代表學校參加美國物理奧林匹克競賽。在升入八年級之前的暑假開學前就已經自學幾何學，並在那學期中當老師的助理，上台教學以及輔導同學。老師並稱讚她表現出色。高中時她參加德州州立大學的數學夏令營當輔導員，此次經驗啟發了她對教學的信心及興趣，並對她將來專注於教育領域的決定有很大影響。

宋嘉年17歲就讀哈佛大學，在主修物理學及副修教育學分期間，同時在波士頓市兼職教授鋼琴課。在4年內獲得哈佛大學物理學士和碩士學位後，申請到德州埃德科奇(Edcouch)的「美國教育」項目，並於Texas's Rio Grande Valley(RGV)任教四年。此期間非常享受教學的熱情及與學生互動的樂趣，同時也觀察到公共政策如何對高中生申請大學，可能產生的重大影響，更激勵她決定致力於教學和教育的領域。於是毅然決定返回哈佛大學，並取得甘迺迪學院(Harvard University Kennedy School of Government)的公共政策碩士學位。之後，任教於休士頓市獨立學區。繼而於Project GRAD Houston任職首席戰略官。

教育 學區 哈佛大學

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