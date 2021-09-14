美南僑界 聲援台灣參與聯合國

僑務委員在國慶活動開幕典禮上發起推動台灣參與聯合國聯署活動，僑界熱烈響應，由左至右：劉美玲副主任委員、黃依莉副主任、劉志忠主任委員、劉秀美僑務委員、張世勳僑務委員、羅復文處長、陳美芬僑務委員、吳光宜僑務委員、陳建賓僑務委員、陳奕芳主任。（僑教中心提供）

第76屆聯合國 大會訂於9月14日在聯合國總部開議，美南地區僑界為展現支持中華民國台灣 參與聯合國，由僑務委員吳光宜、張世勳、陳美芬、陳建賓、劉秀美、詹正治及陳世修發起聯署台灣參與聯合國活動共同聲明，傳達僑胞支持台灣參與國際事務的立場。

這項活動經駐台北經濟文化辦事處處長羅復文於9月12日在「110年雙十國慶系列活動開幕典禮」上登高一呼，獲得前聯邦眾議員Pete Olson、史坦福副市長譚秋晴及糖城市議員Carol McCutcheon的響應。

截至今日為止，參與聯署共同聲明的僑團有：休士頓 台灣社、達拉斯台灣同鄉會、休士頓國際領袖基金會、達福地區台灣商會、北德州歌林縣台灣商會、休士頓台灣同鄉會、休士頓台灣商會、北美台灣人教授協會德州分會、台灣人公共事務協會北德州分會、休士頓關懷救助協會、紐奧良台灣同鄉會、達拉斯台心合唱團、奧斯汀台灣同鄉會、奧斯汀台灣商會、奧斯汀台中姊妹市協會、休士頓中華老人服務協會、休士頓客家會、休士頓僑界雙十國慶籌備會、松年學院、美南台灣旅館公會、華僑協會、中華保健中心、華人福利會、世界華人工商婦女企管協會美南分會、華僑愛國聯合總會美南分會、世界廣東同鄉會、實踐校友會及休士頓台大校友會等28個僑團。

共同聲明全文如下：

第76屆聯合國大會即將於9月14日，以「透過希望打造堅韌-自COVID-19疫情復甦、永續重建、回應地球所需、尊重人民權及振興聯合國」為主題開議。後疫情時代萬端挑戰需全球齊心合力面對，台灣兩年來在控制疫情及全球關鍵物資供應等方面表現優異，我等代表美南僑界呼籲聯合國接納中華民國台灣為建設性夥伴，協助落實「2030永續發展目標」。

新冠肺炎(Covid-19)為全球社會及經濟帶來災難性衝擊，世界各國寄望聯合國領頭終止危機。聯合國祕書長古特瑞斯)Antonio Guterres)今年6月表示，新冠肺炎疫情揭露了彼此的脆弱與相互連結性，也說聯合國與各國人民都需要仰賴各方的參與。世所公認，台灣有效應對疫情、快速因應全球供應鏈的需求，並對國際盟友提供實質援助，都證明它能在聯合國體系中扮演關鍵角色，成為建設性夥伴。

我們同時呼籲聯合國，應立即採取行動解決2,350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系之外的情形，並給予台灣人民及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，確保台灣有權平等、尊嚴的參與實現「永續發展目標」相關會議機制及活動，並做出貢獻。

我等認為，拒絕有能力貢獻的夥伴是國際社會的損失，台灣是良善的力量，現在正是邀請台灣參與聯合國，並和國際盟友合作達成「永續發展目標」的時候。