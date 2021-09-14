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德州州長簽署達蒙艾倫法案 危險犯罪者更難保釋

編譯組／綜合報導
改革德州保釋制度的「達蒙艾倫法案」，以2017年執勤時遭殺害的警員艾倫為名。（KXAN電視台）
改革德州保釋制度的「達蒙艾倫法案」，以2017年執勤時遭殺害的警員艾倫為名。（KXAN電視台）

奧斯汀KXAN電視台報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）13日在休士頓簽署一項改革德州保釋制度的「達蒙艾倫法案」（Damon Allen Act），讓危險犯罪者更難被保釋。

德州議會在今年第二特別會期間通過該法，禁止以個人保釋金或現金債券釋放被控暴力犯罪者。該法還要求被告在被捕後48小時內獲准或拒絕保釋，並在保釋前檢查該人的犯罪歷史。

這項法案以德州警官艾倫（Damon Allen）的名字命名，他於2017年感恩節期間執勤時遭殺害。

來自Lindale的36歲布雷克( Dabrett Black）被指控在保釋期間，因艾倫要求攔檢而開槍將其殺害。布雷克此前曾因襲擊一名公務員遭定罪，且因拒捕而被捕。在遭艾倫攔檢時，布雷克身背一份逮捕令，而布雷克被捕後的保釋金僅1萬5000元。

艾伯特在新聞稿中說，「達蒙艾倫法案通過，將讓危險犯罪者更難被保釋，這能確保德州社區安全。」

儘管該法在特別會期時間，獲得部分兩黨立法人支持，但部分民主黨人仍反對，認為該法會影響窮人，使他們被關進監獄，即使他們並未因暴力犯罪入獄。

德州眾議員Ron Reynolds說，該法將導致當地監獄更加擁擠，若被告無法支付現金保釋，將在監獄中停留更久。「我們希望讓被推定無罪的非暴力被告，不用在不需要的情況下滯留於監獄或坐牢。」

德州 監獄 暴力犯罪

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