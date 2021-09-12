911恐襲 改變美墨邊境管控

達拉斯晨報報導，20年前的9月11日，美國本土遭受前所未有的嚴重襲擊，紐約和華府發生翻天覆地的變化，美國設置更嚴格的安全保障，影響全球各地民眾日常生活，包括機場等。而美墨邊境 出現大規模安全建設，邊界的設置，也慢慢分裂著美墨雙方人民。

在德州，廣達2000多哩的美墨邊境，過去的景象也被永遠的改變。

過去一個多世紀以來，在格蘭德河（Rio Grande）的兩國人民，是兩個國家，一個文化。911 之前，越過邊境只需居民稱「美國公民 」或「美國人」，拿出破碎的，沾著咖啡漬的出生證明或永久居留卡即可。

然而911事件後，邊境出現大規模安全建設，各式硬體設施，慢慢將兩個邊境的人分開，入境程序變得更嚴格。

20年後，對這裡的人來說，「邊境真的安全嗎？」

這個答案，仍是美墨邊境居民爭論的話題。而在911事件後，到現在的新冠肺炎疫情刺激下，雙方之間的分裂，也可能成為永久的新生活模式。

自2003年以來，聯邦國土安全部（Department of Homeland Security）成立後，花費近1兆元用於保障美國安全。該筆經費比美國國家航空暨太空總署（NASA）、司法部和國家藝術基金會預算都多，僅估計就有3300億元用於保護國家邊界。

聯邦海關與邊境保護局（CBP）員工超過6萬人，其中邊境巡邏有1萬9000人，在911事件後翻了一番，如今是美國最大執法機構。聯邦移民與海關執法局（ICE）仍有2萬名員工。

退休的邊境巡邏隊隊長Victor M. Manjarrez說，「我退休時，負責4500名特工，這只是Tuscon地區。我進來時，整個邊境巡邏隊都比這地區的規模小。」

艾爾帕索以東120哩處，Culberson縣警局局長Oscar Carrillo在911當天飛機撞上紐約世貿中心雙子塔消息傳出時，他正在咖啡店，一開始不敢置信，隨後很快意識到生活即將發生天翻地覆的變化。

首先是他們在鎮上郊區設置三處安全檢查站，他們在那停留三個月，中斷供應鏈和貿易活動。

邊境還有各項基礎設施與技術，包括沿著邊境高高聳立的攝影機、無人機、黑鷹直升機，與生物識別、面部識別技術等。

擔任CBP近30年發言人Roger Maier說，「我們今天比昨天安全，明天比今天安全。」他們的重點，是阻止恐怖份子和武裝大規模殺傷等事件。