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巴西柔術助警擒賊 德州前科犯成英雄

聖安東尼奧訊
交保候傳的重刑前科犯岡薩雷茲成為社區英雄。(News4SA)
交保候傳的重刑前科犯岡薩雷茲成為社區英雄。(News4SA)

一名交保候傳的重刑前科犯，在前往柔術館上搏擊課途中，看到一名警員與一名大漢纏鬥，他請妻子打開手機錄像，自己下車幫警察把莽漢制伏，過程險象環生，視頻瘋傳後他成為英雄人物。

影音來源：GracieBreakdown/Youtube

8月22日，聖安東尼奧市警局的林維爾警員(Officer Linville)在賽班街(Saipan Place)上看到一名中年白人大漢，他發現那人可能是44歲的竊車嫌犯艾文斯(Jack Albert Evans) ，便下車準備盤問，孰知那人轉身拔腿飛奔，腳上兩隻鞋子都跑掉了。那人不慎摔倒後，警員把他壓在地面，兩人在地上纏鬥。

岡薩雷茲(Anthony Gonzales)開車要去柔道館上巴西柔術課(Brazilian jiu jitsu)，正好途經該處，他看到那個場面，心想可以把搏擊術派上用場，但他擔心自己的前科可能會讓警方誤以為他要攻擊警察，於是他請妻子打開手機錄像，然後下車幫警察。這段長達幾分鐘的過程相當緊張刺激，當警員用兩手企圖把嫌犯的左手上銬時，嫌犯伸出右手去抓警員的配槍。

岡薩雷茲冷靜的去抓住嫌犯的右手，把一隻隻手指從手槍上扳開，暫時解除了危機。但這名大漢十分強壯，要不是岡薩雷茲懂得擒拿的技巧，兩個常人協力都不太可能把那名嫌犯的兩隻手臂都拉到背後。兩人終於把嫌犯的雙手銬住以後，接應的警員到達，把那名嫌犯押上車帶走，警方確認那人就是艾文斯。

這段視頻半個月以來已經被瀏覽了4200萬次以上，岡薩雷茲成為社區裡無人不知的英雄。一名巴西柔術的教練，給這段視頻做詳細解說，並希望民眾能夠去學這種實用的搏擊技術。

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