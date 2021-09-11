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德州新法護言論自由 對抗社交媒體任意噤聲

編譯組／綜合報導
德州新法，要求大型社群媒體，公布自己的言論管理標準。(Unsplash網頁)
德州新法，要求大型社群媒體，公布自己的言論管理標準。(Unsplash網頁)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)10日簽署House Bill 20法案，要求每月經常用戶在5000萬人以上的社交媒體，必須公布自己的言論管理標準，以保護「孤星州」（德州另一稱呼）的言論自由。受到影響的包括Facebook、Twitter與YouTube等。

基於政治考量的封鎖帳號與刪除貼文，新法要求大型社交平台必須加以節制。除了必須定期公開他們管理發言的標準外，還必須建立申訴機制，以便帳號遭封時，用戶得以合法要求回復，或由德州檢察長提起集體訴訟。另外，新法也規定大型社交媒體必須在48小時內刪除違法貼文。

艾伯特強調，現今的社交平台已經是現代的公共論壇，因此必須允許健康的辯論與資訊流通的自由，但是社交平台箝制保守派觀點與意見時，卻出現相違背的危險趨勢，「這是錯的，不能在德州任其橫行」。

前總統川普被社群媒體噤聲之後，共和黨人動作頻頻。CBS報導，艾伯特此舉是共和黨人企圖管控社交平台的又一作法，先前通過類似立法的佛州，已遭聯邦法院初步裁定違憲。民主黨同樣要求社群平台管制言論，但主要是針對疫情的不實資訊。

 

德州 社群媒體 共和黨

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