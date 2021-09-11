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台美校際合作 美南成立華語中心

休士頓訊
推動「台美教育倡議」 美南首個華語教學中心成立。（台北經文處教育組提供）
推動「台美教育倡議」 美南首個華語教學中心成立。（台北經文處教育組提供）

由美國德州聖湯瑪士大學與位於台灣高雄的文藻外語大學合作成立的「華語中心」，於9月8日在聖湯瑪士大學校長接待室舉行揭幕儀式。

休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長、教育組楊淑雅組長、聖湯瑪士大學校長Dr. Richard Ludwick、副校長Dr. Christopher Evans、社會與行為科學暨全球研究院院長Dr. Hans Stockton、休士頓警察局副局長Chandra Hatcher、哈里斯縣警局警察專業發展學院院長Tony Huynh，以及僑界捐贈代表E&M基金會王敦正董事長、賴賢烈校務董事、蔡林基金會(Tsai-Lin Foundation)、德州中文教師學會代表、休士頓中文沉浸學校應忠校長、休台姐妹市協會會長Amy Coburn等30餘人親臨現場。

在台灣方面，文藻外語大學陳美華校長率三位副校長施忠賢、許淮之、林耀堂、主任秘書王長龍、國際長陳玉珍、華語營運中心許長謨營運長及應用華語系卓福安主任等14人在該校貴賓室現場同步舉辧。另12人線上觀禮，台美雙方在兼顧防疫措施下，逾60人出席儀式共同見證這重要的一刻。教育部國際暨兩岸教育司李司長彥儀特錄贈賀詞，整體活動隆重圓滿。

文藻外語大學與聖湯瑪士大學的華語文教學校對校合作案係獲教育部2021年「台灣優華語計畫」經費支持，執行內容包括選派華語教師來美教學、甄薦美國學生赴台灣學習華語，及協助雙語教育活動、及籌設華語教學中心等。文藻外語大學於2010年起與聖湯瑪士大學簽訂姐妹校協定，兩校關係良好、互動密切。今年3月雙方更議定就華語教學進一步合作，駐休士頓辦事處亦由教育組與台美兩校頻密召開線上會議研商各項細節，並促成休士頓僑界領袖慨允捐助聖湯瑪士大學相關軟硬體費用以順利與文藻外語大學合作成立「華語教學中心」，行銷台灣優質華語品牌。

聖湯瑪士大學Ludwick校長於活動中感謝文藻及各界支持促成合作機會，計畫主持人Dr. Hans Stockton除介紹華語中心團隊，並指出台美教育合作源於雙方人民對彼此的認同與喜愛，已規畫為主流菁英及社區開設華語課程。羅處長恭賀雙方學校耗時數月努力，經由公私協力終獲初步成果，駐處將持續協助美南地區首個華語中心推動對外華語教學。文藻外語大學陳美華校長感謝教育部及外交部透過駐休士頓辦事處大力贊助。會中亦撥放由教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長為儀式特別錄製的祝賀影片，李司長欣見在美成立第一個校對校合作之華語中心，期待台美未來在教育上有更深度之合作等語。

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