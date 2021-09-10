挺墮胎法惹議 電玩商「導火線互動」執行長下台

電玩開發商「導火線互動」執行長吉布森因盛讚德州墮胎法案，而下台。(LinkedIn)

電玩開發商「導火線互動」(Tripwire Interactive LLC)執行長4日在推特 上盛讚德州墮胎 法案，引爆爭議後隨即在6日辭職下台，這個結果或許可給公開涉足政爭的生意人一個借鑑。

約翰吉布森(John Gibson) 4日在推特上指出，他對聯邦最高法院支持德州嚴格墮胎法感到驕傲，而因為同業中有許多人支持墮胎，讓他必須出頭作為證人，以證明電玩業之中也有「支持生命權利」(prolife)的正義之人，不是清一色的殺胎兒者。

他的發文立即在網路上引爆議論，有些人嚴厲指責他，但也有許多人支持他的論點。與導火線互動有合作關係的「船匠工作室」(Shipwright Studios)隨即在推特上宣布，在眼前情況下無法與導火線繼續合作，並隱含「除非領導階層變動，不再共同開發產品」的意思。

吉布森是導火線的共同創始人之一，公司高層包括吉布森在內，應該是因此緊急進行溝通，大家認為公司的前途比較重要，便在6日宣告吉布森下台並立即生效。

多數經濟學家指出，偏激的法規對企業營運不利，德州艾伯特州長(Gov. Greg Abbott)不必高興得太早。由矽谷投資人注資的新生代化學公司Solugen，把總部設在休士頓，目前約有110名員工，公司計畫在兩年中再雇用100人參與研發R&D，但在州政府連續頒布多項極右法規後，公司已決定把研發部門設在別州。

Solugen執行長查克拉巴提(Gaurab Chakrabarti)指出，許多對公司有興趣的頂尖酵酶科學家(enzymologists)和化學工程師(chemical engineers)表示，對前來德州應聘定居感到遲疑憂慮，因此公司認為把研發部門開設在別的州是很邏輯的選擇，否則吸引不到最先進的人才。