台灣雕刻大師吳卿、黃福壽精品 9月17日起展出

獲文化部人間國寶殊榮的玉雕大師黃福壽。（黃福壽提供）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處台灣 書院與休士頓自然科學博物館 (The Houston Museum of Natural Science)合作策辦《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》，將自9月17日起展出兩位台灣重要雕刻藝術家40餘件精緻卓越的金雕、玉雕作品，展現台灣細膩高超之雕刻藝術。

吳卿及黃福壽在金雕及玉雕方面成就，已臻完美境界，曾分別獲故宮典藏及人間國寶傳統工藝獎項。金雕大師吳卿的17件充滿詩意雕刻作品，展現「金雕藝術」（Gold Sculpture Art）。舉凡螞蟻決鬥，生命力旺盛的小草從石縫中生根，蝴蝶從頓悟寧靜的頭像飛出等，從木雕到金雕，在台灣當代雕刻藝術發展脈絡中具有開創性重要地位的吳卿，透過對有形世界的表現，直透生命最深邃處的本質，作品呈現東方靜謐沉靜之美。

獲文化部人間國寶殊榮的玉雕大師黃福壽，其27件雕刻品展現玉石精緻絕美的色澤。從翠綠色到近乎珠光的白色；從水中躍出的錦鯉、細小攀爬在藤蔓的昆蟲、隨風飄動的綠葉、綁縛的石頭，每一件作品栩栩如生，突破了玉石剛性介質的可能性。

《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》繼於加州寶爾博物館展出後，9月17日至明年2月6日於休士頓自然科學博物館展出，該展獲美國兩大藝文機構聯合辦展，展現台灣兩位雕刻大師技藝非凡之藝術成就。

展覽資訊詳見休士頓自然科學博物館 (The Houston Museum of Natural Science)官網：https://www.hmns.org/exhibits/upcoming-exhibitions/treasures-in-gold-jade/。