我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

台灣雕刻大師吳卿、黃福壽精品 9月17日起展出

【休士頓訊】
獲文化部人間國寶殊榮的玉雕大師黃福壽。（黃福壽提供）
獲文化部人間國寶殊榮的玉雕大師黃福壽。（黃福壽提供）

休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院與休士頓自然科學博物館 (The Houston Museum of Natural Science)合作策辦《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》，將自9月17日起展出兩位台灣重要雕刻藝術家40餘件精緻卓越的金雕、玉雕作品，展現台灣細膩高超之雕刻藝術。

吳卿及黃福壽在金雕及玉雕方面成就，已臻完美境界，曾分別獲故宮典藏及人間國寶傳統工藝獎項。金雕大師吳卿的17件充滿詩意雕刻作品，展現「金雕藝術」（Gold Sculpture Art）。舉凡螞蟻決鬥，生命力旺盛的小草從石縫中生根，蝴蝶從頓悟寧靜的頭像飛出等，從木雕到金雕，在台灣當代雕刻藝術發展脈絡中具有開創性重要地位的吳卿，透過對有形世界的表現，直透生命最深邃處的本質，作品呈現東方靜謐沉靜之美。

獲文化部人間國寶殊榮的玉雕大師黃福壽，其27件雕刻品展現玉石精緻絕美的色澤。從翠綠色到近乎珠光的白色；從水中躍出的錦鯉、細小攀爬在藤蔓的昆蟲、隨風飄動的綠葉、綁縛的石頭，每一件作品栩栩如生，突破了玉石剛性介質的可能性。

《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》繼於加州寶爾博物館展出後，9月17日至明年2月6日於休士頓自然科學博物館展出，該展獲美國兩大藝文機構聯合辦展，展現台灣兩位雕刻大師技藝非凡之藝術成就。

展覽資訊詳見休士頓自然科學博物館 (The Houston Museum of Natural Science)官網：https://www.hmns.org/exhibits/upcoming-exhibitions/treasures-in-gold-jade/。

金雕大師吳卿。（吳卿提供）
金雕大師吳卿。（吳卿提供）
《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》 9月17日起休士頓自然科學博物館展...
《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》 9月17日起休士頓自然科學博物館展出。 （台灣書院提供）

台灣 博物館 休士頓

上一則

開學不到2周 芝公校3000師生隔離

下一則

芝郊區動物園 首批動物接種

延伸閱讀

疫情當頭 醫師忙救治 病患卻更多疑

疫情當頭 醫師忙救治 病患卻更多疑

北休士頓郵件延誤 全美最高

北休士頓郵件延誤 全美最高

旅館槍響 警方：殺人後自殺

旅館槍響 警方：殺人後自殺
休士頓現Mu病毒 醫界正關注

休士頓現Mu病毒 醫界正關注
休士頓漲水費 5年內增加78%

休士頓漲水費 5年內增加78%
休士頓師生1.3萬染疫 3學區關閉

休士頓師生1.3萬染疫 3學區關閉

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
駐芝中領館僑務組組長盧曉暉。(視頻截圖)

疫情反彈 赴中健康碼新規本周上路

2021-09-07 09:13
德州明年1月底還會出現像今年「寒徹骨」現象。(KPRC)

農民曆預測：德州1月底寒徹骨

2021-09-02 16:34
艾伯特(前排右二)州長7日簽署限縮投票法案成為法律。(Gred Abbott)

反墮胎、限投票、槍解禁 民調:德州誤入歧途

2021-09-07 20:32

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？