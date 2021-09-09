白楊木美酒嚮導遊 獲選全美前10

聖安東尼奧的白楊木美酒嚮導遊，首度獲美國今日(USA Today)評選為全美國酒鄉旅遊「最佳十名」。(Cottonwood Wine Tours網頁)

德州 聖安東尼奧的白楊木美酒嚮導遊(Cottonwood Wine Tours) ，被美國 今日(USA Today)評選為全美國酒鄉旅遊「最佳十名」(10Best)之一，這是德州過去從來沒有過的殊榮。

美國對許多種的休旅項目做最佳十名的讀者評比，在美酒嚮導遊項目上，白楊木得到第十名。最佳十名中，以北加州 納帕酒鄉(Napa wine country)為目的地的佔多數，但奪得第一名榮冠的是南加州聖塔芭芭菈的「冠頂葡萄酒園」(Crown Point Vineyards) ，它生產的法國波爾多風格(Bordeaux)葡萄酒遠近馳名。

前十名中只有四個不是加州的企業，喬治亞州亞特蘭大的「爆出軟木塞」(Pop the Cork Wine Tours)奪得第二名，白楊木是第十名，紐約州的「手指湖」(The Finger Lakes)和維吉尼亞州的「軟木與酒桶」(Cork and Keg Tours)也列名其中。

德州的丘陵之鄉(Hill Country)種植葡萄釀酒的歷史不長，2013年麥修賈西亞(Matthew Garcia)和他的妻子布蘭迪(Brandy Garcia)已看出潛力，創設了白楊木，提供幾種類別的酒鄉之旅，除了品酒之外，也把德州的歷史與人文風土加入旅程，增加了豐富的內涵。

過去八年，德州酒鄉的聲譽日蒸，近幾年賈西亞夫婦把旅程的目的地專注在斐特列堡(Fredericksburg) ，這是德國古風濃厚的小鎮，19世紀成立的時候，以普魯士王國(Prussia)的斐特列王子(Prince Frederick)命名，它在聖安東尼奧北邊70哩。喜歡葡萄酒與歷史、愛好丘陵之鄉景觀的讀者，請上cottonwoodwinetours.com閱覽詳情，選擇適合的酒鄉嚮導遊。