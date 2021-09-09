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疫情當頭 醫師忙救治 病患卻更多疑

編譯組／綜合報導
聯合紀念醫學中心的首席醫學官瓦隆說，常常受到懷疑新冠病毒存在的人質疑。。（KPRC）
聯合紀念醫學中心的首席醫學官瓦隆說，常常受到懷疑新冠病毒存在的人質疑。。（KPRC）

休士頓KPRC電視台報導，新冠疫情當頭，加上Delta等新的變種病株盛行，病患或家屬在面對醫師時更加多疑，經常質疑「為何不做這？」「為何要做那？」「這對我朋友有效，為何你不做？」

休士頓聯合紀念醫學中心（United Memorial Medical Center）首席醫學官瓦隆（Joseph Varon）與另一名不願出鏡的醫師表示，他們沒有一天不碰到類似質疑，特別是原本就懷疑新冠存在的人，以及不願接種疫苗的人。

瓦隆等人說，病患與家屬幾乎大小事都要問，而且打破砂鍋問到底，有些誇張的人還會揚言，如果醫師不照他們的意思行事，就要找律師提告。瓦隆等人表示，好像他們才是行醫20多年的專家，而不是我們。

可能的原因，醫師說，也許是政治立場、社群媒體的鼓動，或是家屬不知道哪裡聽來的，「因為某某明星用了有效，所以我先生也要用這個藥」。最後為了自保，醫師得花更多時間整理病歷，鉅細靡遺以免被告。

一個最近發生在瓦隆身上的案例就是如此。新冠確診病患不肯相信他得了新冠，因為他根本不相信新冠的存在，治療過程中一直懷疑醫師造假，「我只是心臟不舒服，醫師卻捏造我得了新冠」。最後瓦隆說，患者奄奄一息。

休士頓 社群媒體 疫情

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