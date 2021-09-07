達福區慶教師節 25日辦線上敬師

喬治華盛頓大學美裔中文講師Matt Coss（高正遠老師）將參與活動。 （孟敏寬提供）

為慶祝一年一度教師節，達拉斯中文學校聯誼會，將於9月25日舉辦慶祝教師節線上敬師活動，當日除了表揚在海外教學多年的績優教師們用心持續地栽培下一代之外，也邀請到在喬治華盛頓大學的美裔中文講師高正遠(Matt Coss)做教學經驗傳授，活動免費參加。

2021年達福區慶祝教師節活動，因應新冠疫情 的發展，以及老師們的健康安全考量，將以線上研習方式取代餐敘。這是由中華民國僑務委員會贊助，達福區中文學校聯誼會主辦的線上敬師活動，該會也邀請駐休士頓 台北經濟文化辦事處羅復文處長、休士頓華僑文教活動中心陳奕芳主任一起共襄盛舉，並與老師們共度敬師佳節。

主講的高正遠教學對象含蓋小學、大學、專業學校和密集暑期課程的教學。他也擔任過National Foreign Language Center（NFLC）第二語言專家，並為 STARTALK 計劃開發世界語言專業發展和教學資源。他將以自身學習中文的經驗，來講述如何提升教學内容及引導學生如何有興趣學習，他的講座內容豐富充實，在全美各地廣獲老師們的好評。

此次講座主題「從理論到實踐：以交際為主的華語教學」時間是晚間7時30至9時30分。採線上同步講座，全程演講將以中文進行。講座連結、密碼將於報名後，上課前發送。報名網址: https://forms.gle/DTAxRNmE7DmVeFyR9。

講座詳情查可詢問會長孟敏寬(469)789-6858、E-mail：[email protected]。