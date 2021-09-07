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垃圾箱撈寶養6口 叛逆媽成網紅

【休士頓訊】
手臂滿是刺青提法妮雪利靠翻找垃扱箱養活小孩。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)
手臂滿是刺青提法妮雪利靠翻找垃扱箱養活小孩。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

32歲德州女子辭去餐館工作，和丈夫一起做「垃圾箱撈寶」(dumpster diving) ，他們每周可以賺到1000元，她也因此成為抖音TikTok網紅。

紐約郵報報導，提法妮雪利(Tiffany She'ree)是四個孩子的媽，但她的外型充滿叛逆氣息，金色的頭髮染成粉紫，兩隻手臂上滿是刺青。2017年她在YouTube上看到一段視頻，有人教網友如何到商家後面的大垃圾箱裡撈寶，她看了深感興趣，於是實際出馬嘗試，在那一趟出擊中，她找到許多護膚品和化妝品，如果到店裡購買，要花掉1200元。

從那時起她就深迷此道，去年她辭掉餐館的工作，和38歲的丈夫羅契(Daniel Roach)把垃圾箱撈寶當成全職工作，周一到周五小孩去上學時，他們穿上破舊衣服，開著大皮卡到Victoria's Secret、Party City、Ulta等商店後面，跳進大垃圾桶中翻找寶藏，周五、周六在自家車庫前擺攤出售，每周可賺到1000元，他們家裡所吃所用的東西，很多是來自撈寶。

雪利指出，很多撿到的商品，其實只是包裝有瑕疵，裡面的東西完整如新，另外有很多是顧客的退貨，店家沒辦法再賣，就丟進垃圾箱清掉，譬如最近她在Bed Bath and Beyond撿到一個750元的奢華咖啡機和好多箱未拆封的化妝品。幾年來她的撈寶短片在TikTok上廣傳，她的粉絲已有200萬人之多。

有些網友對這種撿垃圾的生活方式感到不齒，有些人說那是偷竊的行為，但雪利表示，撿垃圾完全沒有犯法，而且把好好的東西丟進垃圾掩埋場(landfill) 不環保，她很高興能物盡其用、減少浪費，又可以養活一家六口。

提法妮雪利從網路上得知拾荒可以賺到錢。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)
提法妮雪利從網路上得知拾荒可以賺到錢。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

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