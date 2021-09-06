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二戰華裔退伍軍人 獲頒國會金獎

編譯組／綜合報導
同源會日前舉行授獎儀式，四位華裔二戰退伍將是獲贈美國最高平民榮譽之一國會金獎。圖為退役陸軍少將李羅伯特。（ABC 13）
同源會日前舉行授獎儀式，四位華裔二戰退伍將是獲贈美國最高平民榮譽之一國會金獎。圖為退役陸軍少將李羅伯特。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，四名第二次世界大戰的華裔退伍軍人，5日在家人親友的見證下，獲得美國最高平民榮譽之一的國會金獎（Congressional Gold Medal），此獎章表達國家對他們成就的尊敬與讚揚。

這項活動由同源會（Chinese American Citizens Alliance）南部地區國會金獎委員會（Southern Regional Congressional Gold Medal Committee）主辦，表彰對象來自包括德州在內的九個州的退伍軍人。

退役陸軍少將李羅伯特（Robert Lee）也參加慶祝活動。他說：「如果我們提前25年至30年開始，退伍軍人會覺得沒必要嘉獎給我們，我們只是做了我們的工作，他們都很謙虛，也從不對自己兒女談論當年戰場上的豐功偉業。」

相關單位估計，二戰期間有2萬名華人服役於美國軍隊各部門，儘管當時礙於法律規定，其中有40%因無身分被排除。歷史表明，他們自豪著自己勇敢與服役美軍的精神。

根據華裔二戰退伍軍人表彰計劃（Chinese American WWII Veterans Recognition Project），目前預估有500至1000名二戰華裔退伍軍人仍健在。

Jeannie Moon的父親Bock馬（Bock Mah，譯音），與其他人一起獲得獎牌。Moon說「我很高興，你知道他將在10月邁入99歲，能看到他親自授獎是一種莫大榮幸。」

國會於2018年授與這項最高平民榮譽勳章。此一認可是在二戰結束後76年決定。「我很榮幸，替我偉大的國家服務」，獲獎者Lewis W. Yee說。

二戰退伍軍人在家人見證下，接受平民最高榮譽，國會金獎的嘉勉。（ABC 13）
二戰退伍軍人在家人見證下，接受平民最高榮譽，國會金獎的嘉勉。（ABC 13）

華裔 美國 德州

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