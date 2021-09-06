強制戴口罩學區 染疫率較低

德州Spring獨立學區要求師生戴口罩，新冠感染率低於未戴口罩學區。(Spring ISD臉書)

儘管德州 州長艾伯特（Greg Abbott）頒布禁止政府單位、學校等場所要求強制戴口罩 禁令，但德州仍有數十個地區強制實施口罩令，但大多數地方仍不需戴口罩。

德州大多數學校都已開學三周，KHOU 11電視台比較了強制要求戴口罩的Spring獨立學區 ，與沒有口罩令的Humble獨立學區的染疫情況。

根據國家教育統計中心（National Center of Education Statistics）數據，Spring獨立學區共有3萬7493名學生與教職員。該學區自8月11日以來，出現733起新冠肺炎病例。

Humble獨立學區有5萬1758名學生與教職員工，自8月10日以來，出現2378起確診病例。

由於學區大小不同，將案例轉換成百分比。在Spring獨立學區，陽性率為1.95%，Humble獨立學區的陽性率則為4.59%。

UTHealth公共衛生學院傳染流行病學家Catherine Troisi說，「在沒有口罩令的學校（地區）中，病例增加200%以上。」

她說，接下來幾周，「我們將看到兒科住院人數增加，幸運的是，孩子們不太可能會死，但還是可能出現死亡病例，這令人難過，因這是可預防的。」

此外她說，兒童感染長時間新冠肺炎病毒也應引起關注。「會是幾年，還是餘生都會感染，我們不知道。」

聯邦疾病與防治中心（CDC）和美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議孩子和教職員在校園內戴口罩。Troisi表示認同，她說，「若想讓疫情遠離，適當的戴口罩是必不可少。」

「每次病毒複製，都可能出現新的變種，我們正在賭一種疫苗無法抵禦的變種，最後又會回到原點。」