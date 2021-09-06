我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

強制戴口罩學區 染疫率較低

編譯組／綜合報導
德州Spring獨立學區要求師生戴口罩，新冠感染率低於未戴口罩學區。(Spring ISD臉書)
德州Spring獨立學區要求師生戴口罩，新冠感染率低於未戴口罩學區。(Spring ISD臉書)

儘管德州州長艾伯特（Greg Abbott）頒布禁止政府單位、學校等場所要求強制戴口罩禁令，但德州仍有數十個地區強制實施口罩令，但大多數地方仍不需戴口罩。

德州大多數學校都已開學三周，KHOU 11電視台比較了強制要求戴口罩的Spring獨立學區，與沒有口罩令的Humble獨立學區的染疫情況。

根據國家教育統計中心（National Center of Education Statistics）數據，Spring獨立學區共有3萬7493名學生與教職員。該學區自8月11日以來，出現733起新冠肺炎病例。

Humble獨立學區有5萬1758名學生與教職員工，自8月10日以來，出現2378起確診病例。

由於學區大小不同，將案例轉換成百分比。在Spring獨立學區，陽性率為1.95%，Humble獨立學區的陽性率則為4.59%。

UTHealth公共衛生學院傳染流行病學家Catherine Troisi說，「在沒有口罩令的學校（地區）中，病例增加200%以上。」

她說，接下來幾周，「我們將看到兒科住院人數增加，幸運的是，孩子們不太可能會死，但還是可能出現死亡病例，這令人難過，因這是可預防的。」

此外她說，兒童感染長時間新冠肺炎病毒也應引起關注。「會是幾年，還是餘生都會感染，我們不知道。」

聯邦疾病與防治中心（CDC）和美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議孩子和教職員在校園內戴口罩。Troisi表示認同，她說，「若想讓疫情遠離，適當的戴口罩是必不可少。」

「每次病毒複製，都可能出現新的變種，我們正在賭一種疫苗無法抵禦的變種，最後又會回到原點。」

口罩 學區 德州

上一則

一周內 逾2.7萬德州生染疫

下一則

2成人2幼童 在火災現場被槍殺

延伸閱讀

世界晚報╱華男無基礎病染疫亡 家庭經濟很困難

世界晚報╱華男無基礎病染疫亡 家庭經濟很困難

洛杉磯教師工會放棄強制學生接種疫苗 但增強隔離措施

洛杉磯教師工會放棄強制學生接種疫苗 但增強隔離措施
華人無基礎病染疫亡 壽險因這個原因暫未兌付

華人無基礎病染疫亡 壽險因這個原因暫未兌付
Delta肆虐 兒少染疫住院率 今夏暴增近5倍

Delta肆虐 兒少染疫住院率 今夏暴增近5倍
阿拉米達學區學生 每月測2次新冠 室內外都要戴口罩

阿拉米達學區學生 每月測2次新冠 室內外都要戴口罩
德州染疫住院暴增 醫護頻遭攻擊

德州染疫住院暴增 醫護頻遭攻擊

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著