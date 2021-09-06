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一周內 逾2.7萬德州生染疫

編譯組／綜合報導
截至8月29日，德州公立學校一周內有2.7萬名學生感染新冠肺炎。（KHOU 11）
截至8月29日，德州公立學校一周內有2.7萬名學生感染新冠肺炎。（KHOU 11）

根據德州官員最新數據，截至8月29日，德州公立學校在一周內，新增2萬7353名學生、4446名教職員工新冠肺炎確診。

KHOU 11電視台報導，數據顯示，德州今年有534萬108名學生就讀公立學校。

隨著學校重新開放，學生染疫者過去三周內迅速增加。至8月8日當周，有1273名學生染疫，8月15日當周有5167起新病例，8月22日當周增加至1萬8111人染疫。

將學校病例與整體德州數據比較來看，8月29日這周，德州共新增10萬4670起新病例。學生和教職員工病例為3萬1800起，占德州所有病例的30%。

病例的激增，是因許多學區持續在新冠肺炎協議和政策上出現爭議，如需戴口罩或虛擬線上學習等。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）5月禁止包括學區在內的政府機關，頒布強制戴口罩規定。但德州幾個大學區，包括達拉斯獨立學區，今年都強制要求在課堂上戴口罩。

在Brentfield小學因疫情關閉一周後，理查森獨立學區（Richardson ISD）3日舉行關於新冠肺炎緊急會議。學區官員表示，受疫情影響，學區近四分之一的學生，本周缺席面對面上課。

在州級方面，德州教委會成員（Texas State Board of Education）Ruben Cortez Jr.要求將新冠肺炎疫苗，添加至強制免疫接種疫苗清單中。

許多醫師也呼籲父母讓孩子們在校內戴口罩。福遍市（Fort Worth）克庫兒童醫療中心（Cook Children's Medical Center）醫師本周表示，如今兒童染疫情況，比疫情任何時間都嚴重。該醫院1日有35名兒童染疫住院，創歷史新高。

德州 學區 疫情

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