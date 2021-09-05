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德州染疫住院暴增 醫護頻遭攻擊

奧斯汀訊
德州兒童醫院醫護人員近來受到病童家長不當對待。(Texas Children's Hospital網頁)
德州兒童醫院醫護人員近來受到病童家長不當對待。(Texas Children's Hospital網頁)

德州各地因新冠住院的病患暴增，醫院必須加強防疫，但許多民眾在政府領導人煽動下抵制防疫措施，造成對醫護人員的言語冒犯、暴力威脅和人身攻擊事件日增。

位於華人聚居凱蒂市(Katy)的德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)分院，原本就有許多小病患，新冠疫情第四波使病床滿額，為了不讓非COVID-19小病患被感染，醫院採取更嚴格的防疫措施，但這些措施跟政府領導人所提倡的不管制政策，正好是180度的迥異，沒公德的人遂打著政策的招牌，公然與醫院人員作對。

譬如兒童醫院規定，每次只允許一名家長探視病童，如果兩名家長都要進入病房，就必須通過病毒檢測，而檢測是需要一段時間才能知道結果，有些家長迫不急待，便對護士辱罵、發種族歧視言論，甚至威脅以暴力進行傷害。妥雷達內斯醫師(Dr. Giancarlos Toledanes)指出，他能了解孩子住院給父母增加許多壓力，尤其是失業的家長還要擔憂如何支付龐大的醫藥費，但醫護人員是造福病患的人，這種反應是不合理的。

在去年疫情之初，民眾大致對醫療人員抱著感恩的心，但眼下這一波疫情中民眾的心態已大不如前，醫護人員在加班一整天筋疲力盡的時候，還要防範有人等在停車場施暴，下班回到家，網路上的威脅也不停歇，有人用「我知道妳和妳的孩子住在哪裡」等方式恐嚇，連夜裡也不能安心歇息。

有些醫護人員指出，如今身心俱疲，真想丟掉這份難做的工作去度個長假，隨病患自己和他們的親友去面臨無人照顧的問題吧！

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