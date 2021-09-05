菩提中心法會 宏意法師為大眾開示

宏意師父為大眾開示。（玉佛寺提供）

德州 佛教會於2021年8月28日（周六)上午10時，由會長宏意師父帶領常住法師，假菩提中心報恩塔舉行報恩塔誦經回向法會。

在諷誦《阿彌陀經》和唸佛後，宏意師父為大眾開示：

佛教舉行種種儀式作回向，是為了追思，缅懷，感恩先人。這是一種可以增加倫理道德和人與人之間善緣的方法。佛法傳到中國 後，溶入了中國文化孝道的思想，出家師父也要報父母恩和眾生恩。這種傳統一直维持不變，但佛教不為亡者燒金銀紙錢，因為這是違背因果的道理，對往者沒有利益。幫助祖先最好的方法是誦經，唸佛回向或幫亡者做善事。誦經是給亡者說法，唸佛可以安定亡者的心情。佛教誦經，唸佛的儀式第一是以度中陰身和鬼道的眾生為主；第二是把感恩報恩的美德流傳下去，不在乎亡者落在何道，只在乎我們對他們的一份報恩的心。

師父分享了一則真人真事：在幾十年前，香港的差餉局大樓傳有鬼鬧事，令在樓內工作 人員不能安心工作，局長先後請神父，牧師幫忙，都沒有作用，最後邀請佛教聯合會，長老覺光法師和永惺法師舉行多天法會，為亡者超度回向，從此辦工人員才得平安無事。這則新聞，在當地各報紙也有刊登。

佛教的超度，普度眾生，有一定的方法，佛法確實不可思議。也是因為有這種不可思議的力量，佛教徒一直都用這些方法跟往者結緣。有些人對唸阿彌陀佛有些誤解。「南無阿彌陀佛」是皈依頂禮無量光，無量壽的覺者。無量光代表智慧，無量壽代表福德，我們每一個人都希望生命里充滿智慧光明，充滿無量的福德壽命。常唸南無阿彌陀佛，對亡者與自己都有利益。唸佛可以治病，長壽，健康，不是人死之後才要唸佛。

大眾到報恩塔來誦經回向，應該對人世間的生死現象，好好的如實了解和認識。這是自然的現象，不要去逃避或存有害怕的心理。師父跟大眾分享一句話：活的時候要開心，走的時候要安心。活的時候要開心，不要煩煩惱惱。走的時候要安心，不要牽掛，一直放不下。在日常生活里，要互相關心，照顧，體諒，幫忙大眾，不要斤斤計較。計較的人生和老是以自我為中心的心態都很辛苦。自己不自在，别人也不自在。一個充滿歡喜，具足種種善緣的人，對將來去那里，完全不用擔心，最後一天，也一定非常安樂。

最後師父祝福大眾健康，諸事吉祥，增福增慧。同時將法會功德回向報恩塔內歷代祖先，已過去者，往生淨土，見佛聞法，悟無生忍。法會在上供後，約11時半圓滿。