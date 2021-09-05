我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

趙立堅也辱華？推特PO圖「不見台灣」 中網民炸鍋

菩提中心法會 宏意法師為大眾開示

休士頓訊
宏意師父為大眾開示。（玉佛寺提供）
宏意師父為大眾開示。（玉佛寺提供）

德州佛教會於2021年8月28日（周六)上午10時，由會長宏意師父帶領常住法師，假菩提中心報恩塔舉行報恩塔誦經回向法會。

在諷誦《阿彌陀經》和唸佛後，宏意師父為大眾開示：

佛教舉行種種儀式作回向，是為了追思，缅懷，感恩先人。這是一種可以增加倫理道德和人與人之間善緣的方法。佛法傳到中國後，溶入了中國文化孝道的思想，出家師父也要報父母恩和眾生恩。這種傳統一直维持不變，但佛教不為亡者燒金銀紙錢，因為這是違背因果的道理，對往者沒有利益。幫助祖先最好的方法是誦經，唸佛回向或幫亡者做善事。誦經是給亡者說法，唸佛可以安定亡者的心情。佛教誦經，唸佛的儀式第一是以度中陰身和鬼道的眾生為主；第二是把感恩報恩的美德流傳下去，不在乎亡者落在何道，只在乎我們對他們的一份報恩的心。

師父分享了一則真人真事：在幾十年前，香港的差餉局大樓傳有鬼鬧事，令在樓內工作人員不能安心工作，局長先後請神父，牧師幫忙，都沒有作用，最後邀請佛教聯合會，長老覺光法師和永惺法師舉行多天法會，為亡者超度回向，從此辦工人員才得平安無事。這則新聞，在當地各報紙也有刊登。

佛教的超度，普度眾生，有一定的方法，佛法確實不可思議。也是因為有這種不可思議的力量，佛教徒一直都用這些方法跟往者結緣。有些人對唸阿彌陀佛有些誤解。「南無阿彌陀佛」是皈依頂禮無量光，無量壽的覺者。無量光代表智慧，無量壽代表福德，我們每一個人都希望生命里充滿智慧光明，充滿無量的福德壽命。常唸南無阿彌陀佛，對亡者與自己都有利益。唸佛可以治病，長壽，健康，不是人死之後才要唸佛。

大眾到報恩塔來誦經回向，應該對人世間的生死現象，好好的如實了解和認識。這是自然的現象，不要去逃避或存有害怕的心理。師父跟大眾分享一句話：活的時候要開心，走的時候要安心。活的時候要開心，不要煩煩惱惱。走的時候要安心，不要牽掛，一直放不下。在日常生活里，要互相關心，照顧，體諒，幫忙大眾，不要斤斤計較。計較的人生和老是以自我為中心的心態都很辛苦。自己不自在，别人也不自在。一個充滿歡喜，具足種種善緣的人，對將來去那里，完全不用擔心，最後一天，也一定非常安樂。

最後師父祝福大眾健康，諸事吉祥，增福增慧。同時將法會功德回向報恩塔內歷代祖先，已過去者，往生淨土，見佛聞法，悟無生忍。法會在上供後，約11時半圓滿。

中國 工作 德州

上一則

德州人語／加州人移民去德州好嗎？

延伸閱讀

半世紀捐贈行善 劉冰出新書「送人玫瑰，手留餘香」

半世紀捐贈行善 劉冰出新書「送人玫瑰，手留餘香」

劉冰出新書 半世紀捐贈行善

劉冰出新書 半世紀捐贈行善
芝加哥佛光協會盛事 人間音緣 線上音樂初賽

芝加哥佛光協會盛事 人間音緣 線上音樂初賽
芝加哥佛光協會盛事 人間音緣 線上音樂初賽

芝加哥佛光協會盛事 人間音緣 線上音樂初賽
唐僧其事

唐僧其事
慈善家姜俊生辭世

慈善家姜俊生辭世

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50

超人氣

更多 >
開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水