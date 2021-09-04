德州失業救濟加長措施 9月11日截止

德州就業人力委員會宣布到9月11日，聯邦不再提供額外13周的救濟金。(Texas Workforce Commission網頁)

德州就業 人力委員會宣布，失業救濟加長措施到下周末(9/11)截止，雇主希望勞力短缺問題可因此舒緩，但偏鄉地區的失業人可能生活會出現問題。

按照德州的法規，失業人最多可領26周的失業救濟，但失業率如果超過6.5%，就可以多領13周，加長期間的失業金，50%由聯邦政府提供。德州論壇報報導，德州就業人力委員會(Texas Workforce Commission)日前宣布，已接到聯邦勞工部(U.S. Department of Labor)通知，因為德州的失業率已降至6.2%，低於6.5%的門檻，因此到9月11日聯邦就不再提供額外13周的救濟金。

目前大都會區勞力嚴重短缺，許多雇主找不到人手，德州防疫規定寬鬆導致疫情 失控，餐館、酒吧和零售等行業的員工和大眾接觸繁多，染疫的機會大增，員工為執行店家的口罩令又會與顧客屢起衝突，因此許多人不願上班，寧可坐在家中乾領救濟金。雇主認為失業救濟停止後，失業民眾會比較有工作的意願。

德州的失業救濟加長措施於1971年頒布，去年4月疫情經濟封閉期間，失業率高達12.8%，打破了1986年創下的9.2%紀錄。位於拉伯克(Lubbock)東北邊125哩的帕度卡(Paducah) ，是一個人口只有1000人的小城，居民凱菈李察森(Kayla Richardson)是居家看護員(home health care worker) ，她指出因為疫情嚴重，長者不敢接觸外人，她的工作量很少，收入不足以養家，下周之後不再有失業救濟金，她和家人的生活會出現問題。