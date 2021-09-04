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勞工節搭飛機 切記打疫苗、戴口罩

記者王若然／綜合報導
CDC疫情防治小組主管Peggy Honein。（截圖）
CDC疫情防治小組主管Peggy Honein。（截圖）

馬上又到了勞工節周末小長假，今年的勞工節將迎來出行小高峰，如何安全搭飛機？美國近期疫情又是如何？少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）2日舉辦線上記者會，邀請三位聯邦疾病防治中心（CDC）專家，為民眾講解美國疫情最新情況，與勞工節出行注意事項等內容；而打疫苗、戴口罩，成為搭飛機出行最重要的兩點防疫措施。

CDC出行健康部（The Traveler’s Health Branch）主管...
CDC出行健康部（The Traveler’s Health Branch）主管、醫師Cindy Friedman。（截圖）

聯邦疾病防治中心出行健康部（The Traveler’s Health Branch）主管、醫師Cindy Friedman表示，出行坐飛機，最重要的是要先打疫苗。建議民眾不管身體素質好壞，都要打了疫苗再出行。「這是出行最重要的一件事。」其次，在公共交通工具上，都須戴口罩。就坐飛機而言，飛機上的病毒細菌其實不那麼容易傳染，因為飛機內部有空氣循環系統。但是搭飛機涉及長時間排隊，在人群密集地方花的時間很多，就會造成與人密切接觸，與人保持社交距離很難。因此打疫苗、戴口罩，成為搭飛機出行最重要的兩點防疫措施。

Friedman並說，「在勞工節未打疫苗的民眾，可以藉此機會打疫苗，等到感恩節時再出行。這樣可以保護家人和朋友。」

至於口罩的選擇，Friedman說，布口罩要選多層，纖維密集，透氣的。口罩的尺寸合適很重要，不要太大導致四周漏氣。不要戴有呼氣閥或排氣口的口罩。

CDC疫情防治小組主管Peggy Honein提醒民眾，一定要戴合適、舒適的口罩，旅行途中要一直配戴。她說，有的民眾平時遵守的很好，但是一吃東西，就摘下口罩，病毒就是在這時傳播的。

Honein說，目前全美有不到53%的民眾完整接種了疫苗。但是疫苗接種率在不同年齡層和地區有巨大差異。美國65歲以上人士中有約82%完整接種了疫苗。全美12歲至17歲之間只有約40%完整接種了疫苗。在12歲至17歲之間的群體，密西西比州接種率最低，只有11%，最高的是佛蒙特州(Vermont)，有60%。

Honein說，CDC一直密切關注兒童受新冠肺炎疫情的影響。數據顯示，疫苗接種率高的地區，兒童看急診的數量要比疫苗接種率低的地區少很多。目前12歲以下的兒童沒有可打的疫苗。因此想要保護兒童，就要強力推行提高接種率，以及戴口罩等措施。

參加當天線上會議的還有CDC芝加哥公共健康部醫療部主任Jen Layden。

疫苗 口罩 疫情

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