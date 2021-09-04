揚賴清陽出書 豐建偉醫師：獨特專業

豐建偉醫生（中）讚揚賴清陽（左）與兒子賴賢安（右）共同出書，令人欽佩。（記者封昌明／攝影）

豐建偉是心臟科醫學博士、西南醫院副院長，他與出版「美國旅館 及德州地產的商機與法律」一書的賴清陽律師不但是好友，更是事業上的好伙伴，賴清陽形容豐建偉：笑聲爽朗、聲如宏鐘，在忙碌的「黃金心臟中心」給人的第一印象就是「專業、熱情、全身的正能量」。

豐建偉（右一）與夫入李玉靜（左一）都是休士頓著名的好醫生。（豐建偉提供）

豐建偉視病如親，是休士頓最好的醫生之一，賴清陽讚賞說道，豐建偉曾在2006年成為全美前100的頂尖心臟科醫生，美國著名的換心手術權威庫利博士曾專函致賀、老布希總統也曾親寫謝函，中國國家主席江澤民、習近平當年訪美的保健工作，豐建偉都是中美雙方所核定的保健醫生，他不但是醫生的表率，更是華人的驕傲。

豐建偉的名言：朋友是天、朋友是地，有了好朋友就會有天，就會有地，就能頂天立地，擁有自己的一片天地。朋友是風，朋友是雨，有了好朋友，要風得風，要雨得雨，一路風調雨順，必要時還能呼風喚雨。

豐建偉的業餘愛好是打籃球。（豐建偉提供）

對於賴清陽再度出書，豐建偉在百忙之中仍有為他寫序，並高度讚揚賴清陽除了是他開設診所的法律顧問，也是他的好朋友，在很多事務上都曾給過他很好的建議，在人生的過程中能有機會與這樣的一位智者同行，是他的福氣。

山東同鄉會會長贈送「妙手」匾額，讚豐建偉妙手治病。（豐建偉提供）

豐建偉在序中寫道：賴律師又大作即將付梓出版，我由衷心佩和高興。這是一本關於美國旅館投資 方面的事業，讀過後，之後我有一些感想，稿件與拍攝相關有關。堪稱是旅館及地產投資行業的教科書，因為它有三個突出的特點：

賴清陽所著「美國旅館及德州地產的商機與法律」(US Hotel & Texas Real Estate Opportunities & Legal Challenges)，電子版本於8月15日起可網購。(賴清陽提供)

第一個特點是起點高、專業性強。它所涉及的不是普通的商品交易，更專注於美國旅館及地產的投資問題，是一門大生意。

第二個特點是獨特的法律視角。荊棘遍地、險象環生的環境中自我保護的武器，而他必須依靠專業的法律規定來操作。賴清陽和專業的法律團隊在這方面具有得天獨厚的專業優勢。

豐建偉與院所同仁相處融洽。（豐建偉提供）

第三個特點是理論與實踐的世俗結合。一本著作問世，它既是對理論的運用，又是作者對從事幾十年旅館及地產投資實踐的經驗總結出來，又用這些理論去指導新的實踐。身邊有從事地產行業的朋友，但能像這樣有實踐也有理論，並且能集結成冊，賴清陽可以說是唯一的一位，非常難能可貴。

豐建偉指他是當年全國政協唯一的一位醫生入選。（記者封昌明／攝影）

賴清陽的四個孩子全是美國著名大學畢業，如今個個都是業內精英，在各自的行業領域中表現突出。小兒子賴賢安，也是本書的作者之一，角色扮演者在法律和地產投資領域，已成為賴清陽的左右臂和得力助手，可謂是「打虎親兄弟，上陣父子兵」的現實版本，令人愛好。

賴清陽與豐建偉是多年的朋友，豐建偉形容賴清陽給人的印象，總是可掬、積極樂觀、笑看雲淡、坐視時、忍不迫、不慍不火，這種從容樂觀的態度勝似百萬雄兵。俗話說，自己決定命運，這可能也是賴清陽成功的原因吧。

豐建偉（左）為百歲人瑞（中）看診。（豐建偉提供）

這本書出版以後，豐建偉準備多買一些，寄給一起從事旅館投資的朋友們。