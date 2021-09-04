陸軍士官范賢思 分享從軍收穫

陸軍士官范賢思（右一）與同事Daniel J. Alford(左二）、Brandon Chadwic(左一）歡迎符合資格者加入陸軍的行列。（記者封昌明／攝影）

歡迎加入美國陸軍的行列，凡年滿17至35歲，持有綠卡或公民身分，身體健康，無犯罪紀錄者，都可報名，持綠卡者在訓練合格成為正式軍人後，美國陸軍會代為申請入籍，獲得錄取後福利優厚，包含家人在內的全方面醫療保險。

位在德州 凱蒂(Katy)地區的陸軍徵兵處華人士官范賢思以自己為例，2006年從軍，她當時是在芝加哥的醫院內擔任護士工作 ，利用假日(一個月兩天)服預備役，2019年調到休士頓，目前從事文職工作不需要上戰場，每天正常上下班，當然她也可以選擇上戰場，但待遇會不同。

她們大約每三年會輪調一次，但若因結婚或其他原因，可以申請留在原居地。范賢思說，她目前有30天年假，休假期間只要向部隊報備去向，就可隨意出國，部隊不會干涉，和她一起工作的多位同事，大都利用下班時間上網路課，希望能獲得多一點的學位，未來退休後可以轉任其他專長的工作。

范賢思說，若全職軍人任滿20年，不論當時幾歲都可以申請退休，並且有優渥的退休金 可領，而且德州另一項特殊的福利，就是在德州入伍者，未來他們的子女在德州上大學，學費可以全免，這是她調到德州以後才知道的福利，她呼籲華人同胞有興趣者可以和她聯絡，手機281-740-093請找SSG Xian S. Fan。

她回憶2001年與母親由廣西移民來美，目前母親在芝加哥擁有自己的生意在經營，而她在部隊服務，隨著定期的調動去過不少地方，也利用軍職下班後時間上網路課程，因此取得了不少醫學方面的的執照，未來退伍不論從事任何行業，她都覺得充滿信心。