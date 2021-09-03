風評佳、曾上實境秀 漁獵執法官威爾森染疫亡

德州公園與野生動物局動物警探威爾森。(動物局網頁)

中德州 深得居民喜愛的漁獵執法官威爾森(Christopher Ray Wilson) ，在與新冠病毒搏鬥失敗後殞命，得年僅43歲，他的四名子女都還不到上大學的年紀。

身材高大、笑容滿面的威爾森，是山姆休士頓大學的畢業生，在2004年加入德州公園與野生動物局TPWD，逐漸晉升到漁獵執法官(Game Warden)的職位，16年多期間曾經服務過的地區，包括聖薩巴縣(San Saba County)和貝爾縣(Bell County) 。

他在調查破壞環境與虐待動物案件上卓有成效，深受同事與居民喜愛，2016年他在「動物行星」(Animal Planet)有線電視台的實境秀「孤星法律」(Lone Star Law)上擔任要角，自此有了許多粉絲，因為名氣的關係，TPWD也徵召他在「動物警察 訓練專校」(Game Warden Training Academy)擔任講師，這個機構位於漢米爾頓市(Hamilton)。

TPWD本周在官方臉書網頁上宣布，威爾森感染COVID-19後，在加護病房中待了許多天，但最終在8月26日下午因新冠併發症殞命。有粉絲在網路上詢問威爾森是否接種過疫苗 ，「實情檢驗者」(Fact Checker)毫不留情地回答：「威爾森是蓄意不打疫苗的人(willfully unvaccinated)，死不足惜。」他的四個孩子分別是17、16、12和7歲，他的父母親都還健在。

德州符合疫苗資格的居民中，只有47%打過疫苗，不過德州大學格蘭德河谷分校(UTRGV)，是與德州普遍大勢相反的典範，學校的教職員約有90%向校方報告已接種過，學生的接種率也有85%，而且師生中有許多人主動向其他人宣導疫苗的功效與安全性，學校訂下的目標是100%的接種率。