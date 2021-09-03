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2惡犬襲擊 68歲華裔散步途中受重傷

編譯組／綜合報導
華梅遭到惡犬攻擊時，被監控攝影拍到。（KPRC 2）
華梅遭到惡犬攻擊時，被監控攝影拍到。（KPRC 2）

休士頓KPRC 2電視台報導，68歲的華裔梅華（Ha Mui，譯音）8月26日上午出門散步時，遭兩隻鬥牛犬襲擊受重傷。家人指出，儘管他已恢復意識，但仍有很長的復健之路要走。

根據家庭監控攝影機，當天梅華固定在清晨出門散步，碰上這兩隻狗，他試圖進行抵禦。

他的家人說，他當天並未帶手機或身分證出門，因此當救護人員送他去醫院時，被視為「無名氏」（John Doe）。他的家人與他失聯數小時，不知道發生什麼情況。

梅華的女兒李安（Anh Le，譯音）說，「我記得那天，我分別致電四家醫院尋找父親，最後打電話到警局，一小時後警局回覆我，告訴我父親在赫爾曼紀念醫院（Hermann Memorial）。」

梅華遭惡狗咬傷，失去一只耳朵，臉部和身體都受重傷，家人終於在30日，首次通過Zoom與他交談。

李安說：「我看見父親努力想說話，但卻說不出來，我看到他躺在床上，我很痛苦。」

李安說，父親喜歡狗、貓等動物。她告訴KPRC 2，父親已退休，並且愛好攝影，經常免費義務服務。

全案目前交由哈里斯縣警局調查，攻擊的狗也交由哈里斯縣動物服務中心看管。

「我認為這必須有些法律，懲罰飼主以防止這樣的情況發生」，梅華的兄長說。該家庭也成立GoFundMe網頁，希望透過捐款支付梅華醫療費用。

68歲的梅華日前清晨出門散步時，遭鬥牛犬襲擊受重傷。（KPRC 2）
68歲的梅華日前清晨出門散步時，遭鬥牛犬襲擊受重傷。（KPRC 2）

攝影 退休 手機

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