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展現台灣辦桌文化 世華美南分會12日線上直播

休士頓訊
僑界知名美食專家前會長郭穎（右起）、老人服務協會會長趙婉兒、孫玉玟、前會長高嫚璘，和林富桂律師將在雙十系列活動中展廚藝。（孫玉玟提供）
僑界知名美食專家前會長郭穎（右起）、老人服務協會會長趙婉兒、孫玉玟、前會長高嫚璘，和林富桂律師將在雙十系列活動中展廚藝。（孫玉玟提供）

世界華人工商婦女企管協會美南分會擔綱美食大使，向全球展現台灣飲食文化之美，將於9月12日（周日）下午2時至4時，「雙十台灣美食烹飪」以辦桌美食料理為主題，現場以YouTube直播來慶祝中華民國110年國慶，邀請各界一同線上觀看。

主辦單位世華美南分會會長孫玉玟表示，這活動由前會長郭穎、前會長高嫚璘、老人服務協會會長趙婉兒，和休士頓亞裔地產協會創會會長林富桂律師，加上她共五人一展廚藝，將私房料理傾囊相授。料理包括拌涼菜、海鮮、湯品、南北各式佳餚和餐後甜湯，以燒、煮、燉、拌來進行，相當精彩。

有廚藝天賦的高嫚璘多次獲得不少烹飪比賽的優勝和冠軍。趙婉兒在老人服務協會每月都舉辦健康食療方面的話題，擁有健康料理的豐富知識。郭穎喜歡鑽研家鄉味美食，精美擺盤令家人食指大動。孫玉玟是新唐人受歡迎的美食欄目「玉玟廚房」的主持人。林富桂律師自創小撇步來處裡和保存食材料理，簡單煮大菜的本事。這些美味佳餚一道接一道將在直播中呈現。直播當天YouTube連結：https://youtu.be/dFT9GWEaJx4

活動預告片：https://youtu.be/F_g6CDobo1o。詢問電話：何真副會長 832-866-3333，裴俊莉秘書長 713-517-1566。

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