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農民曆預測：德州1月底寒徹骨

【休士頓訊】
德州明年1月底還會出現像今年「寒徹骨」現象。(KPRC)
德州明年1月底還會出現像今年「寒徹骨」現象。(KPRC)

2021-2022的美國農民曆(Farmer's Almanac)剛出爐，指出德州明年1月底還會有「寒徹骨」(chilled to the bone)現象 ，籲請州民盡早為嚴寒天候做準備。

美國農民曆已有悠久歷史，雖然現今的氣象預報相當準確，但農民對它已有很深的信任，因此至今仍是很受偏僻地區居民看重的出版物。新版農民曆指出，明年1月下旬大平原南部地區，包括奧克拉荷馬州和德州，還可能會有嚴寒刺骨的暴冷，或許情況不會像今年2月的世紀大寒那麼嚴厲，但民眾應該早做準備，在供水、供電、食物、禦寒、除雪方面開始應對。

美國農民曆並且宣稱，在去年8月的那版中準確預測到今年2月的大寒，出版這份刊物的機構宣稱，他們的「獨家方程式」(proprietary formula)是用許多天文學因素(astronomical factors)來做預測，不像其他地方的農民曆是用占星術因素(astrological factors)來「算命」。

不過聯邦政府的「國家海洋與大氣管理局」NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)剛發布的美南地區的預測卻指出，今年11月到明年1月，有70%的機率太平洋冷潮「聖妞」(La Niña)又會重現，代表從南加州向東一路延伸到墨西哥灣區的各州，雨水會比平時少，會是比較偏乾、偏暖的冬季。

但這並不表示美國農民曆與NOAA的預測之間一定有衝突，氣候變遷讓天氣變得比較極端、比較暴烈，在一段乾暖之後，出現酷寒的情況還是可能發生。

美國 德州 奧克拉荷馬州

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