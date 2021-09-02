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休士頓漲水費 5年內增加78%

編譯組／綜合報導
自9月1日開始，休士頓居民將增加水費。（ABC 13）
自9月1日開始，休士頓居民將增加水費。（ABC 13）

休士頓居民自9月1日開始，水費將調漲。ABC 13電視台報導，早在6月，休士頓市領導者，便批准增加水費和排污費，這項費率自2010年來從未上漲。如今在接下來五年裡，費率在每年的4月1日都會增加。

自9月1日起，使用3000加侖水的家庭，每月將多支付四元。至2026年，每月將額外支出11元，比當前水費增加78%。

這項增費規定，原訂7月1日進行，但市府通過一項修正案，推遲至9月1日實施。

市府工作人員根據2019年委託進行的一項研究，決定增加水費。官員們指出，最佳的做法是每五年更新一次水和廢水費率。

根據該研究，合併後的帳單將在五年內，從每月82元增加至132元。

水費增加，將用來支付供水和污水處理服務、自來水和廢水基礎設施維護、減少水管破裂、減少下水道溢流、提高抵御颶風、冰凍與氣候變化的能力等。

該市曾於6月分指出，近60%的獨立屋住宅家庭，7月的水費帳單可能增加最多五元，一些客戶水費可能下降。但每人情況不同。

用戶可上https://www.houstonwaterbills.houstontx.gov/使用水費和廢水費用計算器，可輸入以1000加侖為單位的使用量，但僅使用於獨立屋住宅水費。客戶也能利用線上註冊，獲取特定資訊與用水歷史。

老年居民或需要水資源援助者，可致電713-371-1400尋求協助。

相關單位也建議居民檢查並修復任何水管防止漏水、安裝節水電器、每月查看水費帳單、僅在滿載時運行洗衣機與洗碗機，刷牙時關閉水龍頭等方式節省用水。

帳單 休士頓 颶風

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