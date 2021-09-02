合法擁槍德州人 9月1日起可帶槍上街

9月1日起，合法持有槍支的德州人，可在公共場合攜帶槍枝。（KHOU 11）

自9月1日起，合法擁有武器的德州 人，可在公共場合攜帶槍枝，「不用進行培訓課程，也不需執照。」

KHOU 11電視台報導，休士頓警察 工會（Houston Police Officers' Union）表示，他們最擔心的是，有因不清楚規則而被捕的市民。工會主席Doug Griffith說，任何人達到法定年齡都可攜帶槍枝，無論是隱藏或開放。他們不需參加任何課程以獲得執照，也不需註冊該槍枝，拿了槍就走。

Griffith說，他最關心的是那些可能會在不知不覺中陷入困境的公民。他說，若一人看到另一人入店行竊，然後拿槍指著那位行竊者，該人可能會惹上麻煩。

這項新規定，也可能讓執法單位變得更加棘手。「若有警員在現場，他們不會知道誰是好人，誰是壞人」，Griffith說，「若兩人分別拿槍指著對方，警方也不會知道誰是誰。」

KHOU 11法律分析師Carmen Roe說，最大的問題之一，可能是警務人員無法詢問是否合法允許某人攜帶武器，除非他們違法。「知道有人在你周圍攜帶武器，總令人擔憂，但關於這項法律的好消息是，武器必須放在槍套中，但我認為大多數擔憂，是那些被禁止攜帶武器的人，會因此攜帶武器。」