休士頓師生1.3萬染疫 3學區關閉

大休士頓地區至少有三個學區，因疫情增加關閉。沒有口罩令的學區確診人數遠高於有口罩令的學區。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，根據該台在大休士頓地區追蹤新冠肺炎 疫情發現，隨著新學年開學，各地校園共出現1萬3000起新冠肺炎病例，至少有三個學區 已關閉所有校園，然部分學區疫情嚴重，卻仍然開放。

調查顯示，沒有戴口罩 規定的學區，每1000名學生染疫數，是要求戴口罩學區的兩倍。

位於波克縣（Polk County）利文斯頓獨立學區（Livingston ISD）1日指出，學區在勞工節假期後那周，9月6日至10日關閉。但學區說，只要非新冠肺炎陽性的工作人員能持續上班，高中課外活動將繼續進行。此外，在關閉期間，學校不會在任何校園內，替陽性確診者提供常規的遠距教學。

除該學區外，Onalaska和Angleton學區也因疫情驟增，關閉校園至本月7日。

Pearland獨立學區1日也宣布，因陽性病例增加，Rustic Oak小學將於2日、3日關閉。

至1日下午，大休士頓地區學區報告學生和教職員有超過1萬2700起新冠肺炎病例，這是自2021-2022學年開始以來新增病例數最多的一天。與31日出現1萬1784起病例相較，一夜之間增加8%。

該電視台正在休士頓數十個學區追蹤新冠肺炎病例，發現沒戴口罩規定的學校，染疫者是有戴口罩規定學校的兩倍。

數據顯示，至31日為止，實施口罩令的學區HISD有771起病例，659人為學生，112人為教職員。該地區1日出現758病例，學生653人，教職員工105。

與此同時，沒有口罩令的Katy獨立學區，31日新增765起病例，654人學生，111名教職員工。1日數據顯示新增880起病例，760為學生，120名教職員工。

此外，有口罩令的學區中，每1000名學生中有6.1名染疫者。無口罩令的學區，此數字翻了一倍，每1000名學生有12.5起病例。

而Angleton獨立學區於31日關閉時，每1000名學生有27.7起病例。其他如Tomball、New Caney和Conroe等學區，染疫者接近或超過此數目，但仍然開放。