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暗夜冰櫃厚門自開 糖果店現鬼跡

【休士頓訊】
蓋文斯頓市La King's糖果點心店的監控攝影拍到店內大冰櫃的厚重金屬門，竟然自行開啟。(Click2Houston)
蓋文斯頓市La King's糖果點心店的監控攝影拍到店內大冰櫃的厚重金屬門，竟然自行開啟。(Click2Houston)

休士頓都會區南郊蓋文斯頓市(Galveston)長期以來鬧鬼已成為當地的「土特產」，近來再添一則「鬼跡」，一戶店家的重型冰櫃的厚門，竟然在夜裡自行開啟，雖未拍到任何鬼影，但店內監控影象已在網路上盛傳。

(影音來源／Maureen's Galveston Coffee Table Book)

休士頓Click2Houston電視台報導，蓋文斯頓市La King's糖果點心店的監控攝影拍到, 店內大冰櫃的厚重金屬門，在四周無人的情況下竟然自行開啟。重新檢視影片的工作人員看到這一幕，不禁打個冷顫且脫口說出「真是毛骨悚然」。

休士頓紀事報引用遊戲網站SlotSource.com的調查，德州是美國「撞鬼」或看見鬼魂事件最多的州，其次是加州，俄亥俄州位列第三。

通過GhostsOfAmerica.com網站的數據分析，自2005年以來，德州有6845人稱自己遇到過鬼魂，平均每年約465起「撞鬼」事件。全美鬧鬼事件最少的是德拉瓦州(Delaware)。若是考慮到德州和加州是美國名列前芧的大州， 土地遼闊，孤魂野鬼自在遊蕩，遇鬼事件多也不足為奇。

德州不少民眾表示，他們常在在休士頓遇到過鬧鬼事件，例如休士頓的赫曼公園(Hermann Park)健行路徑，「白天很適宜散步，但到了晚上就不太平」。據稱赫曼公園晚上鬧鬼事件頻發。

同樣發生在德州，相傳上世紀中期有一位新娘，在休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館（Hotel Galvez & Spa，Galveston)上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間以及旅館西邊的塔樓裡。

另根據加州旅遊網VisitCalifornia羅列的加州十大鬧鬼地點中，長期停靠在加州長堤港的瑪麗皇后號遊輪最為知名，它曾有「蒼白幽靈」之稱，那是因為一名白衣女子常在船艙通道間飄移而得名。該遊輪雖已改為餐廳，但鬧鬼最兇的B340號艙房仍接受預約留宿。

德州蓋文斯頓市葛維茲旅館萬聖節裝飾，氣氛上頗為到位。（Hotel Galvez ...
德州蓋文斯頓市葛維茲旅館萬聖節裝飾，氣氛上頗為到位。（Hotel Galvez & Spa網頁）
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501...
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

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