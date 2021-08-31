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告獄方不允臨終祝禱 死囚可能再續命

編譯組／綜合報導
死刑犯拉米瑞茲執行前提起訴訟，稱州監獄拒絕讓牧師進入處決室的請求。（NBC 5）
死刑犯拉米瑞茲執行前提起訴訟，稱州監獄拒絕讓牧師進入處決室的請求。（NBC 5）

NBC 5電視台報導，德州一名死刑犯，在執行死刑前，對州監獄官員提起訴訟，稱監獄拒絕他要求牧師在他接受注射行刑時、陪伴他並手按他身驅替他祝禱的請求。此官司引起外界對司法與信仰間衝突的討論，也可能再為該死囚三度續命。

37歲的死刑犯拉米瑞茲(John Henry Ramirez)原訂9月8日在德州死刑處決室執刑，但他的律師8月10日在基督聖體市(Corpus Christi)提起聯邦訴訟中，稱州監獄官員拒絕讓牧師在拉米瑞茲死後進入處決室陪伴他的請求。

該訴訟要求一名聯邦法官，允許第二浸信會教堂牧師Dana Moore在拉米瑞茲被處決時就在處決室，在拉米瑞茲死後替他祝禱，訴訟稱，Moore牧師已替他服務了五年。但牧師並未曾與拉米瑞茲有過肢體接觸。

該訴訟引用2019年美國最高法院一項命令，該命令終止Patrick Murphy的處決，除非允許囚犯的佛教精神顧問陪伴Murphy進入處決室。

拉米瑞茲在2004年殺死45歲便利店員工Pablo Castro遭判處死刑。他已經過兩次緩刑，一次是2017年，讓他能聘請新律師，另一次是去年9月，因新冠肺炎疫情。

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